Saint Laurent anunció este viernes 9 de octubre de 2026 la salida oficial de Anthony Vaccarello, el diseñador belga que durante diez años transformó la identidad visual e industrial de la icónica casa de moda. Su paso al costado de la dirección artística se concretó tras presentar en París la colección Primavera-Verano 2027, propuesta que sirvió como broche de oro para una era marcada por siluetas esculturales, hombros dramáticos y un contundente éxito cultural.
Anthony Vaccarello deja Saint Laurent tras una década como director creativo: qué cambia en la marca francesa
El diseñador belga cerró una etapa de diez años al frente de la casa francesa tras presentar su colección en París, dejando una huella clave en la industria.
Un legado de una década al frente de la maison
Desde su nombramiento en abril de 2016 como sucesor de Hedi Slimane, Vaccarello supo reinterpretar los códigos históricos instaurados por Yves Saint Laurent, como el famoso esmoquin femenino Le Smoking. Durante diez años de gestión, el diseñador de 44 años definió una estética caracterizada por sacos de proporciones marcadas, vestidos de encaje, abrigos de corte imponente y accesorios de gran carácter visual.
"Anthony llevó a Saint Laurent por una trayectoria extraordinaria, posicionando a la maison a la vanguardia del deseo y la imagen, al tiempo que realizó un trabajo excepcional tanto en el ámbito creativo como por su impacto cultural", señaló Cédric Charbit, presidente y director ejecutivo de la firma francesa.
Para comunicar su despedida, Vaccarello difundió un video a través de sus redes sociales donde repasa los momentos más significativos de su trayectoria profesional rodeado de figuras y embajadoras de la marca como Zoë Kravitz, Hailey Bieber, Bella Hadid y Rosé. El material concluye con imágenes de su último desfile y un emotivo abrazo con la actriz y cantante Charlotte Gainsbourg mientras suena el tema You Are So Much Yves Saint Laurent.
La colección Primavera-Verano 2027 como despedida
El cierre de su etapa al frente de la casa parisina tuvo lugar durante la reciente presentación de la colección Primavera-Verano 2027 en la Semana de la Moda de París. Bajo una escenografía iluminada por arañas doradas y con la Torre Eiffel de fondo, el creativo exhibió prendas dominadas por tonos dorados, trench coats metalizados y trajes sastre de gran volumen.
El desfile concluyó con vestidos en organza negra, en claro guiño a la histórica colección Rive Gauche presentadas por la firma en 1991. Sobre su trabajo y el cierre de este ciclo, el diseñador expresó: "Una luz brilla más brillante cuando sabemos que no puede contenerse. Lo que pasa algunas veces deja más luz que lo que permanece".
Trayectoria del diseñador belga
Nacido en Bruselas en 1982 y formado en la escuela de arte La Cambre, Vaccarello inició su carrera profesional en la moda tras obtener en 2006 el Gran Premio del Festival de Hyères, logro que lo llevó a integrarse al equipo de Fendi bajo la tutela de Karl Lagerfeld. En 2008 fundó su propia firma homónima y más tarde asumió la dirección creativa de Versus Versace en 2015, paso previo a su llegada definitiva a Saint Laurent en 2016.
Hasta la fecha, la compañía perteneciente al grupo Kering no ha confirmado quién ocupará la dirección artística de la maison ni cuáles serán los próximos proyectos profesionales del diseñador.