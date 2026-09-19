Entrevista

De Newell’s a Qatar: la historia del vestido que homenajeó a Messi en Miss Mundo 2026

El diseñador Aurelio Martínez contó a Revista Nosotros cómo surgió la propuesta, qué elementos de la carrera del futbolista fueron incorporados y cuál es el significado de cada detalle del diseño presentado por Alina Luz Akselrad.