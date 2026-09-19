El diseñador argentino Aurelio Martínez creó el vestido inspirado en Lionel Messi que lució la representante nacional Alina Luz Akselrad durante dos momentos destacados de Miss Mundo 2026, realizado en la ciudad costera de Nha Trang, Vietnam.
De Newell’s a Qatar: la historia del vestido que homenajeó a Messi en Miss Mundo 2026
El diseñador Aurelio Martínez contó a Revista Nosotros cómo surgió la propuesta, qué elementos de la carrera del futbolista fueron incorporados y cuál es el significado de cada detalle del diseño presentado por Alina Luz Akselrad.
La pieza fue utilizada durante la presentación regional de las representantes de América y el Caribe y volvió a aparecer en la gran final, donde Akselrad la eligió como traje típico o de gala cultural para presentarse sobre el escenario principal.
Tras la repercusión que generó el diseño, Martínez dialogó con Revista Nosotros y contó cómo nació la propuesta, qué materiales utilizó y cuál fue el significado de cada elemento que incorporó al vestido.
Cómo surgió la idea
La propuesta comenzó apenas 15 días antes del viaje de Akselrad al certamen internacional. Según explicó el diseñador, fue la madre de la representante quien se comunicó con él para plantearle la creación de un traje que pudiera contar una historia.
“Comenzamos a buscar distintas alternativas hasta encontrar una inspiración que fuera verdaderamente significativa, que transmitiera un mensaje de superación y que, al mismo tiempo, rindiera homenaje a un personaje que representa los sueños de millones de argentinos: quién mejor que Lionel Messi”, explicó.
El objetivo fue que la prenda trascendiera lo estrictamente estético. “Quisimos que el vestido no fuera solamente una pieza de moda, sino una historia hecha diseño. Una historia de perseverancia, de sueños y de la importancia de nunca abandonar aquello que nos inspira desde niños”, sostuvo.
De Newell's a la Copa del Mundo
Las imágenes incorporadas fueron seleccionadas para representar diferentes momentos de la trayectoria del futbolista, desde sus comienzos en Newell's hasta la consagración con la Selección argentina. “El principio y el final del vestido están especialmente conectados: comenzamos con una imagen de Messi de niño y terminamos con la imagen de él levantando la Copa del Mundo en Qatar”, detalló,
Para Martínez, esa elección buscó representar una idea central: “A pesar de alcanzar la cima del fútbol mundial, nunca dejó de lado a ese niño que soñaba con llegar tan lejos. Ese niño interior fue siempre el motor de su camino”.
El trabajo artesanal
Para confeccionar la pieza se utilizó como base un raso de novia blanco, sobre el que se aplicaron diferentes técnicas. En el corset se incorporaron líneas celestes superpuestas para reproducir el efecto visual de la camiseta argentina, además de detalles dorados inspirados en el Sol de Mayo.
“El objetivo fue combinar elegancia, identidad argentina y una importante carga simbólica en cada detalle de la pieza”, indicó Martínez.
La falda presentó uno de los mayores desafíos técnicos. Allí se utilizó sublimación para incorporar las imágenes elegidas y conseguir que mantuvieran continuidad a lo largo de toda la superficie. “Desde el primer momento tuve muy claro que no quería que la falda tuviera costuras visibles que interrumpieran la continuidad de las imágenes”, contó el diseñador.
Para lograrlo, trabajó con fracciones de aproximadamente 90 por 90 centímetros hasta completar la pieza. Como terminación, incorporó una guarda pampeana en celeste y blanco para reforzar la referencia a las raíces culturales argentinas.
Una semana de trabajo intensivo
Aunque la propuesta comenzó a desarrollarse 15 días antes del viaje de Akselrad, el vestido demandó una semana de trabajo intensivo una vez definido el concepto.
Durante los primeros días, Martínez se concentró en desarrollar la idea, seleccionar las imágenes y determinar los materiales y técnicas. Después comenzó la etapa de confección y terminación.
“Una vez que tuvimos el diseño definido, comenzó una etapa de mucha dedicación, precisión y trabajo artesanal para poder terminar la pieza a tiempo”, relató.
La emoción de verlo en la pasarela
Para Martínez, la presentación en Vietnam tuvo además un significado personal: era su primera experiencia vistiendo a una candidata en un certamen internacional como Miss Mundo.
“Sentí una alegría y una emoción enormes. Vestir a una candidata en un certamen internacional como Miss Mundo era un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo”, expresó.
Sobre el momento en que vio la creación sobre la pasarela, agregó: “Ver el diseño en la pasarela de Vietnam, representando a la Argentina, fue un momento muy especial. Sentí un profundo orgullo por el trabajo realizado”.
Dos décadas dedicadas al diseño
Martínez comenzó su trayectoria en el mundo de la moda hace 20 años, en Venezuela, su país natal. Hace 13 años se radicó en Argentina, donde continuó desarrollando su carrera.
A lo largo de ese período trabajó en diferentes certámenes y creó piezas inspiradas en la cultura y las tradiciones. Entre sus trabajos mencionó un traje basado en el Desentierro del Diablo de Jujuy para Miss Grand Argentina y otro inspirado en el Cerro de los Siete Colores.
El diseñador define su estilo como “exclusivo, elegante y pensado para no pasar desapercibido”. También destaca su gusto por el brillo, las texturas, los bordados y las aplicaciones. “Para mí, cada traje debe tener una historia y una esencia que lo hagan único”, afirmó.
Un proyecto con significado para su carrera
El vestido inspirado en Messi representa para Martínez un punto importante dentro de su trayectoria y la posibilidad de mostrar su trabajo en un escenario internacional.
“Este logro representa un sueño cumplido”, afirmó. Y agregó: “Para mí, este proyecto no fue solamente la creación de un vestido. Fue la oportunidad de llevar mi trabajo, mi creatividad y mi identidad como diseñador a un escenario internacional, representando a la Argentina”.
El diseñador aseguró que la experiencia también le dejó una motivación para continuar con nuevos proyectos: “Me quedo con la satisfacción de haber podido contar una historia a través de la moda y con la motivación de seguir creciendo, creando y demostrando que, con esfuerzo y perseverancia, los sueños pueden convertirse en realidad”.