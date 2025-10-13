#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Moda

Cómo incorporar el balletcore en tu look sin perder comodidad

La tendencia que une suavidad, feminidad y practicidad sigue conquistando, ofreciendo un estilo delicado, elegante y versátil que se adapta a distintas ocasiones y personalidades.

Combinación de colores claros y tejidos livianos.
 10:09
Por: 

El mundo de la moda encuentra inspiración en los lugares más inesperados, y el ballet no es la excepción. La tendencia balletcore se ha convertido en un fenómeno que va más allá del calzado clásico y se expande a toda la vestimenta, accesorios y estética personal. Inspirada en la elegancia, la delicadeza y la feminidad del ballet clásico, combina detalles románticos y materiales ligeros.

Mirá tambiénSlides, el calzado cómodo y versátil que dominará el verano

La esencia del balletcore

El balletcore se caracteriza por transmitir una estética refinada y romántica, que recuerda a los movimientos gráciles de los bailarines sobre el escenario. Los colores son un elemento central: predominan los tonos pastel como rosa pálido, lavanda, beige y blanco, que aportan luminosidad y delicadeza a cualquier conjunto.

Accesorios minimalistas para completar cualquier look.Accesorios minimalistas para completar cualquier look.

Los tejidos elegidos refuerzan esta sensación de ligereza. El tul, la seda, el satén y las telas finas se combinan en faldas, vestidos y tops, generando un efecto etéreo. Además, los detalles propios del vestuario de ballet, como corsés, lazos y cintas, se incorporan a las prendas cotidianas, adaptando la estética clásica a un estilo urbano y contemporáneo.

En cuanto al calzado, aunque el balletcore comenzó con la influencia de las zapatillas de punta, hoy se refleja en diseños más prácticos como ballerinas, sandalias con cintas y zapatos planos con detalles delicados. Así, la tendencia logra un equilibrio entre comodidad y sofisticación, permitiendo que quienes la adoptan lleven un toque de ballet a su vida diaria sin perder funcionalidad.

Cómo incorporar balletcore al estilo diario

El balletcore no se limita a la ropa: también influye en accesorios, maquillaje y peinados, creando un estilo integral y coherente. Entre los elementos que destacan se encuentran:

  • Ropa de uso diario: faldas con volantes, vestidos fluidos y tops con detalles de corsé.
  • Accesorios delicados: diademas, guantes de encaje, cinturones finos y bolsos con detalles sutiles.
  • Maquillaje y peinados: tonos suaves, piel luminosa y recogidos que imitan moños de ballet o trenzas delicadas.
  • Zapatos inspirados en ballet: ballerinas, zapatos con cintas y sandalias con lazos que recuerdan el estilo clásico.

Esta combinación permite que el balletcore se integre a diferentes estilos personales, desde looks más románticos hasta combinaciones modernas y minimalistas. El secreto está en la armonía de colores suaves, texturas livianas y detalles que aporten elegancia sin exagerar.

Inspiración de vestuario con detalles delicados.Inspiración de vestuario con detalles delicados.

Por qué conquista a la moda actual

El atractivo del balletcore radica en su capacidad para transformar prendas sencillas en piezas sofisticadas. No solo ofrece un aire de delicadeza y feminidad, sino que también permite jugar con la nostalgia del ballet clásico, evocando la gracia y disciplina de los bailarines.

Además, responde a una demanda contemporánea: la moda que combina estilo y comodidad. Las prendas fluidas, los tejidos livianos y los accesorios prácticos permiten a quienes adoptan la tendencia mantener la elegancia sin sacrificar movilidad ni funcionalidad. Esto explica su popularidad entre jóvenes y adultos, que buscan verse sofisticados sin perder frescura ni naturalidad.

Desde los colores suaves hasta los accesorios delicados, cada elemento contribuye a un look que combina nostalgia, feminidad y funcionalidad, haciendo que el ballet trascienda los escenarios para conquistar las calles y los armarios.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Especial Nosotros
Moda
Moda y Tendencias

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro