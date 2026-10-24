Entrevista

Beatriz Actis y la literatura como “una suerte de exilio permanente”

Escritora, docente y editora, proveniente de Sunchales, Santa Fe: Beatriz Actis (65) reflexiona sobre la memoria y el olvido, los viajes, y las distintas formas de exilio que atraviesan sus relatos, especialmente los recientemente publicados en su libro: Ciertas cosas olvidadas (2026).