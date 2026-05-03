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El truco del bicarbonato que mejora el cuidado de las plantas

Especialistas resaltan el uso moderado del bicarbonato de sodio para preservar la salud de las plantas y prevenir enfermedades, sin alterar el equilibrio natural del suelo.

Truco casero para el cuidado del jardín en el hogar.Truco casero para el cuidado del jardín en el hogar.
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El uso de productos simples y accesibles para el cuidado del hogar gana cada vez más terreno, y el jardín no queda afuera de esta tendencia. En ese marco, el bicarbonato de sodio se posiciona como un aliado frecuente entre quienes buscan alternativas prácticas para mantener sus plantas en buen estado.

Especialistas y aficionados coinciden en que, utilizado de manera adecuada, este compuesto puede contribuir al mantenimiento general de las plantas. Sin embargo, también advierten sobre la importancia de no excederse en su uso, ya que un manejo incorrecto podría afectar el equilibrio natural del suelo.

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Para qué se utiliza

El bicarbonato de sodio es recomendado en distintos contextos dentro del cuidado vegetal. Uno de los usos más difundidos es su aplicación para prevenir la aparición de hongos en hojas y tallos. Su acción ayudaría a modificar el entorno donde estos organismos se desarrollan, dificultando su proliferación.

También se lo menciona como una alternativa para combatir ciertas plagas de manera casera, especialmente cuando se busca evitar productos químicos más agresivos. En algunos casos, se lo emplea diluido en agua y aplicado de forma moderada sobre la superficie de las plantas.

Otro de los usos que se destacan es su aporte para mejorar el aspecto general de las hojas, favoreciendo una apariencia más limpia y saludable. Aun así, su aplicación debe ser puntual y controlada.

Uso de bicarbonato como alternativa natural.Uso de bicarbonato como alternativa natural.

Formas comunes de aplicación

  • Espolvorear una pequeña cantidad sobre la tierra
  • Mezclar con agua para aplicar con pulverizador
  • Combinar con otros ingredientes naturales
  • Utilizar en hojas afectadas por hongos
  • Aplicar de manera ocasional y no constante

Recomendaciones y cuidados

Si bien el bicarbonato puede ofrecer beneficios, su uso requiere precaución. Un exceso podría alterar el pH del suelo, lo que impactaría negativamente en el desarrollo de las plantas. Por eso, se recomienda realizar pruebas en pequeñas áreas antes de aplicarlo de forma más amplia.

Técnica sencilla para mantener plantas saludables.Técnica sencilla para mantener plantas saludables.

Además, no todas las especies reaccionan de la misma manera. Algunas pueden tolerarlo mejor que otras, por lo que es importante observar la respuesta de cada planta tras su aplicación.

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