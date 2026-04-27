Mayo marcará un punto de inflexión en el calendario de quienes disfrutan del jardín. Con la llegada de temperaturas más frescas y días más cortos, muchas especies encontrarán condiciones óptimas para crecer con fuerza y prepararse para florecer en los meses siguientes.
Las dos mejores flores de otoño para plantar en mayo
El calendario de siembra abrirá una oportunidad ideal para sumar especies que destacarán por su resistencia al frío y su capacidad de aportar color y aroma durante los meses más frescos.
Lejos de ser una etapa de pausa, este período abrirá una oportunidad clave para sembrar variedades que destacarán por su resistencia, su aroma y su capacidad de transformar cualquier espacio verde.
Entre las opciones más elegidas, habrá dos flores que se impondrán por su facilidad de cultivo y su impacto visual. No solo aportarán color en medio de los tonos otoñales, sino que también ofrecerán fragancias intensas que enriquecerán la experiencia sensorial del jardín. Elegirlas en el momento adecuado permitirá aprovechar al máximo su desarrollo.
Pensamientos: color y resistencia
Los pensamientos se posicionarán como una de las alternativas más confiables para plantar en mayo. Estas flores, conocidas por su amplia gama de colores que van desde el violeta profundo hasta el amarillo brillante, se adaptarán sin dificultad a climas templados y resistirán bien las primeras bajas temperaturas.
Su crecimiento será rápido si se los coloca en suelos bien drenados y con buena exposición a la luz natural. Aunque tolerarán el frío, agradecerán ubicaciones donde reciban sol durante varias horas al día. Además, su floración se extenderá durante semanas, lo que garantizará un jardín activo y lleno de vida en una época en la que muchas plantas comienzan a entrar en reposo.
Otro aspecto destacado será su bajo mantenimiento. Con riegos moderados y una limpieza ocasional de flores marchitas, los pensamientos continuarán produciendo nuevas flores. Esta característica los convertirá en una opción ideal tanto para jardineros experimentados como para quienes recién comienzan.
Caléndulas: perfume, color y beneficios
Las caléndulas también ocuparán un lugar central en las recomendaciones de mayo. Estas flores, de tonos anaranjados y amarillos intensos, no solo aportarán calidez visual sino también un aroma suave que perfumará el entorno de manera natural.
Se tratará de una planta muy versátil, capaz de adaptarse a diferentes tipos de suelo, siempre que cuenten con buen drenaje. Su resistencia al frío moderado permitirá que se desarrollen sin inconvenientes durante el otoño e incluso parte del invierno, dependiendo de las condiciones climáticas.
Además, las caléndulas ofrecerán beneficios adicionales para el jardín. Su presencia ayudará a repeler ciertos insectos, lo que favorecerá el equilibrio del ecosistema y protegerá a otras plantas cercanas. Este rasgo las convertirá en una aliada clave dentro de huertas y canteros mixtos.
Su cultivo será sencillo: bastará con sembrarlas directamente en la tierra o en macetas, mantener un riego regular y asegurarles una buena dosis de luz solar. Con estos cuidados básicos, responderán con una floración abundante y sostenida.
Claves para un jardín saludable
- Elegir suelos con buen drenaje para evitar el exceso de humedad
- Ubicar las plantas en sectores con buena exposición solar
- Mantener un riego moderado, adaptado a las lluvias de la temporada
- Retirar flores secas para estimular nuevas floraciones
- Proteger las plantas de heladas intensas con coberturas simples
Planificar el jardín en mayo permitirá anticiparse a los cambios estacionales y aprovechar al máximo las condiciones del clima. Tanto los pensamientos como las caléndulas se destacarán por su capacidad de adaptación y por el valor ornamental que aportarán en un momento del año en el que el color suele escasear.
Incorporar estas especies no solo embellecerá el espacio, sino que también generará un entorno más equilibrado y dinámico. Con cuidados básicos y una elección adecuada del lugar de plantación, el jardín se transformará en un refugio de aromas y tonalidades que acompañará durante toda la temporada.