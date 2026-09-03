Opinión

El cerebro que lidera: por qué cuidarlo no es un lujo de bienestar

Dormir mal, vivir apurados y no soltar nunca el estrés no son solo hábitos incómodos. Son decisiones que, sostenidas en el tiempo, cambian literalmente la forma en que el cerebro decide, recuerda y se vincula. Y eso, en una organización, se nota.