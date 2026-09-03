Hay una escena que se repite en cualquier oficina: alguien entra a una reunión, pierde el hilo de lo que iba a decir y lo disimula como puede. Otro relee el mismo mail tres veces porque no logra concentrarse. Un tercero llega puntual pero agotado, como si ya hubiera trabajado un día entero antes de empezar. Solemos explicarlo con el cansancio o "tener la cabeza en otro lado". Pocas veces lo pensamos como lo que realmente es: un cerebro que está funcionando bajo una carga sostenida, sin el mantenimiento que necesita.
El cerebro que lidera: por qué cuidarlo no es un lujo de bienestar
Dormir mal, vivir apurados y no soltar nunca el estrés no son solo hábitos incómodos. Son decisiones que, sostenidas en el tiempo, cambian literalmente la forma en que el cerebro decide, recuerda y se vincula. Y eso, en una organización, se nota.
El sueño no es tiempo perdido, es mantenimiento
La neurocientífica Maiken Nedergaard describió en 2013 el sistema glinfático, una red que durante el sueño limpia desechos metabólicos del cerebro, entre ellos proteínas asociadas al deterioro cognitivo, hasta diez veces más rápido que en la vigilia. Dicho de otro modo: mientras dormimos, el cerebro se ordena y hace mantenimiento de lo que aprendimos y vivimos durante el día.
Dormir poco o mal, de forma sostenida, no se recupera con un buen fin de semana. Se nota en la memoria, en el humor y en la capacidad de sostener la atención, justamente los tres recursos que cualquier trabajo exige todos los días. Una cultura organizacional que premia mensajes a cualquier hora o reuniones a primera hora sin margen le está pidiendo al cerebro de su gente que rinda sin darle tiempo para hacer su trabajo de fondo.
El estrés que ayuda y el que daña
No todo estrés es enemigo. El estrés agudo, breve y acotado, moviliza la atención y la memoria, y en dosis razonables es incluso adaptativo: agudiza el foco antes de una presentación importante. El problema aparece cuando se vuelve crónico. El neuroendocrinólogo Bruce McEwen documentó que la exposición sostenida al cortisol remodela la arquitectura del hipocampo, acortando conexiones, y afecta funciones asociadas a la corteza prefrontal como la memoria de trabajo, la atención y la regulación emocional.
Estudios con neuroimagen en personas con síndrome de burnout muestran, en la misma línea, menor actividad de la corteza prefrontal y conexiones más débiles con la amígdala, lo que se traduce en peor capacidad de decisión y más dificultad para regular las emociones bajo presión. Traducido a la vida organizacional: un equipo agotado no solo rinde menos, literalmente decide peor.
Lo que sí ayuda, sin promesas mágicas
La actividad física, incluso caminar con regularidad, está asociada a un aumento del BDNF, una proteína que favorece la plasticidad del hipocampo, la región vinculada a la memoria. Aprender cosas nuevas, sea un idioma, una herramienta o simplemente salir de la rutina de tareas, construye lo que el neuropsicólogo Yaakov Stern llamó reserva cognitiva: no una protección mágica, sino un repertorio de recursos que ayuda a sostener el funcionamiento incluso bajo presión. Y los vínculos sociales activos, tan simples como una conversación real y no apurada, funcionan casi como un nutriente para el sistema nervioso: el aislamiento, en cambio, le hace mal al cerebro tanto como al ánimo.
Ninguno de estos hábitos es una fórmula mágica ni individual únicamente. Cuidar el cerebro de un equipo no depende solo de que cada persona duerma mejor por su cuenta: depende también de si la organización deja margen real para descansar, para aprender, para vincularse y para bajar la exigencia cuando hace falta. Cuidar la salud cerebral de los equipos, con pausas reales, límites razonables y climas que no exijan disponibilidad permanente, no es un beneficio cosmético. Es una condición para que las personas puedan pensar con claridad, decidir bien y liderar de verdad. El cerebro que lidera, después de todo, necesita que alguien lo cuide primero.
Verónica Dobronich es especialista en inteligencia emocional y neurociencias aplicadas al liderazgo, speaker internacional y docente universitaria en 16 universidades. Autora del libro Desconectame por favor.