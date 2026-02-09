Bienestar

¿Búho o alondra? Qué revela tu horario de sueño sobre tu personalidad

El horario en el que una persona rinde mejor responde a un patrón biológico conocido como cronotipo. Este reloj interno regula el sueño y la vigilia y explica por qué algunas personas funcionan mejor al amanecer y otras alcanzan su pico de energía por la noche.