Historias que no son mías

El Cerro de la Cruz, un camino de fe que abraza a Villa Carlos Paz

En el corazón de las sierras cordobesas, el Cerro de la Cruz se erige como un símbolo espiritual, histórico y turístico de Villa Carlos Paz. Un recorrido que combina naturaleza, devoción y paisaje, y que cada año convoca a miles de personas movidas por la fe, la reflexión y la necesidad de encontrarse con lo esencial.