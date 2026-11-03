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Decir que sí a todo es decir que no a lo importante

Delegar y poner límites son dos formas de cuidado: del equipo, del propio tiempo y de la calidad del trabajo. Sin embargo, a muchos líderes les cuesta más que cualquier habilidad técnica

La autonomía permite que los equipos desarrollen nuevas habilidades.La autonomía permite que los equipos desarrollen nuevas habilidades.
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“Si lo hago yo, sale más rápido”. Es una de las frases que más escucho en los talleres de liderazgo, y suele venir acompañada de otra: “no quiero cargarlos más”. Detrás de ambas hay buenas intenciones. Pero también hay una agenda desbordada, un equipo que no termina de crecer y un líder que, sin darse cuenta, se convirtió en el cuello de botella de su propia área.

Delegar no es descargar

Delegar no es repartir las tareas que a uno no le gustan. Es transferir responsabilidad y autoridad, junto con la confianza necesaria para que otra persona resuelva a su manera. Cuando se hace bien, tiene tres elementos: claridad sobre el resultado esperado (qué, para cuándo y con qué criterios de calidad), claridad sobre el margen de decisión (qué puede resolver sola y qué debe consultar) y un seguimiento acordado, que no es control permanente ni microgestión.

Mirá tambiénEl músculo que nadie quiere entrenar: la tolerancia a la frustración

Cuando falta alguno, ocurre lo que más se teme: la tarea vuelve mal hecha y el líder concluye que “mejor la hago yo”, reforzando el círculo.

Lo que hay detrás de no delegar

Muchas veces el obstáculo no es técnico, sino emocional. El perfeccionismo, la necesidad de control, el miedo a perder relevancia o la culpa por “molestar” son frenos habituales. Delegar implica tolerar que el otro lo haga distinto y que, al principio, quizás no tan bien. Es un ejercicio de confianza y de tolerancia a la frustración, y una de las formas más concretas de desarrollar talento: nadie crece haciendo solo lo que ya sabe.

Group of people working out business plan in an officeGroup of people working out business plan in an office

El límite como acto de cuidado

Con los límites pasa algo parecido. Decir que no suele vivirse como un conflicto, cuando en realidad es una forma de ordenar prioridades. Aceptarlo todo tiene un costo que rara vez se ve en el momento: se resiente la calidad, se acumula el cansancio y se pierde el tiempo para lo que verdaderamente importa. Un límite claro, dicho con respeto, suele generar más confianza que un “sí” que después no se puede cumplir.

Decir que no no implica ser seco. Algunas fórmulas ayudan: “hoy no llego a hacerlo bien con lo que tengo; si te sirve, puedo la semana próxima”, o “puedo sumar esto si me ayudás a decidir qué se posterga”. Se trata de explicitar los costos de oportunidad en lugar de absorberlos en silencio.

Decir que sí a todo puede afectar la calidad del trabajo.Decir que sí a todo puede afectar la calidad del trabajo.

Para empezar esta semana

Una buena manera de empezar es listar las tareas de la semana y preguntarse, frente a cada una: ¿esto solo puedo hacerlo yo? Todo lo que no cumpla ese criterio es candidato a delegarse. Y ante el próximo pedido, probar con una pausa antes de responder: ese pequeño espacio evita muchos “sí” automáticos.

Un líder que delega y pone límites no trabaja menos por pereza: trabaja mejor, porque decide dónde poner su energía. Y, de paso, le enseña a su equipo que cuidarse y crecer no son cosas opuestas.

Verónica Dobronich es speaker internacional y experta en Inteligencia Emocional. HR Influencer N.º 1 de Argentina 2024.

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