Opinión

Depresión en el trabajo: el diagnóstico que la mitad calla

Uno de cada dos trabajadores argentinos convive hoy con un diagnóstico de salud mental. Seis de cada diez elige no contarlo en su trabajo. El silencio no es casualidad: es la consecuencia directa de una cultura organizacional que todavía no sabe qué hacer con la palabra depresión.