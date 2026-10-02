La humedad dentro de la casa puede convertirse en un problema cotidiano, especialmente en ambientes con poca ventilación. Además de dejar una sensación desagradable, suele estar acompañada por ese característico olor a encierro que queda impregnado en habitaciones, placares y otros espacios cerrados.
Cómo hacer un deshumidificador casero con 3 cosas que tenés en la cocina
Una alternativa sencilla y económica para mejorar los ambientes, reducir la sensación de aire cargado y combatir los olores desagradables que quedan en espacios cerrados.
Para quienes buscan una alternativa sencilla antes de recurrir a productos específicos, existe un método casero que permite aprovechar elementos que suelen estar disponibles en la cocina. La propuesta consiste en preparar un pequeño recipiente capaz de absorber parte de la humedad ambiental y colocarlo en los sectores donde se concentra.
Cómo prepararlo
La preparación requiere pocos pasos y puede realizarse en cuestión de minutos. La clave está en utilizar un recipiente adecuado y colocar en su interior los elementos destinados a captar la humedad.
Para hacerlo, se puede recurrir a:
- Un recipiente pequeño y abierto.
- Sal gruesa.
- Bicarbonato de sodio.
La sal gruesa es utilizada habitualmente para absorber humedad, mientras que el bicarbonato también puede ayudar a disminuir los olores desagradables. La combinación permite preparar una alternativa sencilla para colocar dentro de armarios, cerca de ventanas o en habitaciones donde el aire tiende a sentirse más cargado.
Una vez preparado el recipiente, debe ubicarse en un lugar estable y fuera del alcance de niños y mascotas. Con el paso del tiempo, la sal puede comenzar a acumular líquido como consecuencia de la humedad que retiene.
Dónde colocarlo
La ubicación es uno de los aspectos más importantes para aprovechar este recurso casero. Los espacios pequeños y poco ventilados suelen concentrar mayor humedad, por lo que allí puede resultar más práctico colocar el recipiente.
Los placares, vestidores, baños y habitaciones que permanecen cerradas durante largos períodos son algunos de los sectores donde puede utilizarse. También puede colocarse cerca de zonas en las que se perciba olor a encierro.
Para obtener mejores resultados, es conveniente acompañar este método con una ventilación adecuada. Abrir las ventanas durante algunos minutos todos los días permite renovar el aire y disminuir la acumulación de humedad en los ambientes.
También es importante controlar periódicamente el recipiente. Cuando la sal haya absorbido una cantidad considerable de humedad, será necesario reemplazarla y limpiar el recipiente antes de preparar nuevamente la mezcla.
Qué tener en cuenta antes de usarlo
Este método casero puede ser una alternativa práctica para ambientes pequeños, pero no debe considerarse una solución definitiva frente a un problema persistente de humedad.
Si aparecen manchas en las paredes, pintura descascarada, moho o un olor que permanece incluso después de ventilar, puede existir una causa que requiera atención específica. Una filtración, una pérdida de agua o problemas de ventilación pueden generar humedad de manera constante.
En esos casos, preparar un recipiente con elementos de cocina puede contribuir a controlar parcialmente el ambiente, pero será necesario identificar y solucionar el origen del problema.
La ventilación continúa siendo una de las medidas más simples para mejorar la calidad del aire dentro del hogar. Mantener los ambientes secos, evitar acumular ropa húmeda y permitir la circulación de aire también ayuda a reducir la sensación de encierro y los olores asociados.