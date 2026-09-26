Perfumar los ambientes del hogar de manera natural es más sencillo de lo que parece. Algunas especies que suelen crecer en jardines, balcones o macetas pueden utilizarse para crear fragancias agradables sin necesidad de comprar productos específicos.
Tres trucos para perfumar tu casa con hojas de tus propias plantas
Aromas naturales como romero, lavanda o menta pueden convertirse en aliados para renovar distintos ambientes del hogar de manera sencilla y económica.
Romero, menta, lavanda y laurel son algunas de las plantas que pueden aprovecharse para aportar aroma a diferentes espacios. La clave está en utilizar pequeñas cantidades y elegir el método que mejor se adapte a cada ambiente.
Además, estas alternativas permiten aprovechar plantas que ya están disponibles en el hogar y convertir sus hojas en un recurso práctico para renovar los aromas de la vivienda.
1. Preparar un recipiente aromático
Una de las opciones más fáciles consiste en cortar algunas hojas frescas y colocarlas dentro de un frasco abierto. El romero, la menta y el laurel pueden aportar aromas intensos y agradables.
Antes de utilizarlas, es recomendable limpiar suavemente las hojas y elegir aquellas que estén sanas. El recipiente puede ubicarse en la cocina, el baño, el living o cerca de una entrada.
Con el paso de los días, el aroma perderá intensidad, por lo que será necesario reemplazar el contenido por hojas nuevas.
2. Aprovechar el agua caliente
El calor también puede ayudar a liberar los aromas naturales de determinadas especies. Para hacerlo, basta con colocar agua en una olla y agregar algunas hojas o ramas aromáticas.
El preparado puede mantenerse a fuego bajo durante unos minutos para que la fragancia se distribuya por el ambiente. Romero, menta y laurel son algunas alternativas posibles.
Es fundamental controlar el recipiente en todo momento y evitar que el agua se evapore por completo. Una vez conseguido el aroma deseado, se apaga el fuego.
3. Secar las hojas para conservarlas
Las hojas también pueden secarse y utilizarse posteriormente. Este método permite conservarlas durante más tiempo y preparar pequeños aromatizantes para diferentes sectores.
- Bolsitas: colocar las hojas secas dentro de pequeñas bolsas de tela para ubicarlas en placares o cajones.
- Frascos: disponerlas en recipientes abiertos como elemento decorativo y aromático.
- Combinaciones: mezclar distintas especies secas para obtener una fragancia diferente.
Para secarlas, se deben extender en un espacio seco y ventilado, lejos de la humedad. Una vez listas, pueden guardarse en recipientes limpios.
Antes de utilizar cualquier especie, es importante identificarla correctamente y comprobar que sea adecuada para el hogar, especialmente si hay mascotas o personas sensibles a determinados aromas.