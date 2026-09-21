Durante los últimos años, el potus se convirtió en una de las opciones más elegidas para decorar espacios interiores. Su facilidad de cuidado, su capacidad para adaptarse a distintos ambientes y su crecimiento rápido hicieron que fuera una planta habitual en casas y departamentos. Sin embargo, existe otra especie que ganó protagonismo entre quienes buscan una alternativa resistente y decorativa.
La planta que destrona al potus: resistente y perfecta para departamentos
Una especie de hojas firmes y alargadas gana lugar entre las favoritas para decorar interiores y requiere pocos cuidados, incluso en espacios con iluminación moderada.
Se trata de la sansevieria, también conocida como lengua de suegra. Sus hojas alargadas, firmes y verticales le dan una apariencia particular y permiten incorporarla fácilmente a distintos estilos de decoración. Además, es una planta que puede adaptarse a las condiciones habituales de los interiores.
Una de sus principales ventajas es que no requiere una atención constante. Esto la convierte en una alternativa especialmente interesante para personas que quieren sumar vegetación a su hogar pero no cuentan con demasiado tiempo para dedicarle a las tareas de jardinería.
Se adapta a los interiores
La sansevieria puede crecer en distintos espacios de una vivienda y se caracteriza por tolerar períodos de poca atención. Esta capacidad de adaptación es una de las razones por las que se volvió una opción popular para departamentos.
Además, su crecimiento vertical permite aprovechar espacios reducidos. Puede colocarse en un rincón de una habitación, junto a un mueble o cerca de una ventana sin ocupar demasiado lugar hacia los costados.
Entre las principales características que explican su popularidad se encuentran:
- Resistencia: tolera períodos sin cuidados frecuentes.
- Adaptabilidad: puede desarrollarse en diferentes ambientes interiores.
- Poco riego: no necesita recibir agua de manera constante.
- Crecimiento vertical: ocupa poco espacio y resulta práctica para departamentos.
- Valor decorativo: sus hojas aportan volumen y una estética particular.
- Variedad: existen ejemplares con diferentes tamaños y patrones en sus hojas.
Cómo cuidarla
Aunque se trata de una planta resistente, algunos cuidados básicos pueden ayudar a mantenerla saludable y favorecer su crecimiento. Uno de los aspectos más importantes es evitar el exceso de agua, ya que sus raíces pueden verse afectadas cuando la tierra permanece húmeda durante demasiado tiempo.
El riego debe realizarse cuando el sustrato se encuentre seco. La frecuencia dependerá de las condiciones del ambiente, la época del año, el tamaño de la maceta y la cantidad de luz que reciba. En general, es preferible quedarse corto con el agua antes que excederse.
La iluminación también cumple un papel importante. Si bien la sansevieria puede tolerar espacios con poca luz, una ubicación con buena iluminación indirecta puede favorecer un desarrollo más saludable. Conviene evitar una exposición prolongada al sol intenso, especialmente durante las horas de mayor radiación.
La maceta debe contar además con un buen sistema de drenaje. Los agujeros en la base permiten que el agua sobrante pueda salir y reducen el riesgo de acumulación de humedad.
Otro punto a tener en cuenta es el espacio disponible. Aunque algunas variedades permanecen relativamente pequeñas, otras pueden alcanzar un tamaño considerable. Por eso, elegir el ejemplar de acuerdo con las dimensiones del ambiente permite integrarlo mejor a la decoración.