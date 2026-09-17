Ordenar toda la casa puede parecer una tarea interminable cuando se intenta resolver de una sola vez. Frente a esa sensación, el método dominó propone una alternativa más gradual: comenzar por un espacio pequeño y aprovechar el impulso para avanzar hacia otros sectores del hogar.
El método dominó se volvió viral para ordenar la casa: cómo hacerlo
La estrategia propone dividir la organización en pequeñas tareas y aprovechar cada avance para continuar con el siguiente espacio, sin convertir la limpieza en una jornada agotadora.
La idea parte de una premisa sencilla: no es necesario tener varias horas disponibles ni enfrentarse al desorden de todas las habitaciones al mismo tiempo. En lugar de plantear una limpieza general, se puede elegir un punto concreto, completar esa tarea y continuar con otra relacionada.
El objetivo es convertir el orden en una sucesión de pequeñas acciones. Así, una superficie despejada puede facilitar la organización de un cajón, y ese cajón puede llevar a revisar un mueble o un sector cercano. Como ocurre con las fichas de dominó, un movimiento inicial puede desencadenar los siguientes.
Empezar por un espacio pequeño
Uno de los principales obstáculos al momento de ordenar es no saber por dónde comenzar. Si toda la casa aparece como una única tarea pendiente, el esfuerzo puede sentirse demasiado grande antes incluso de empezar.
El método dominó propone reducir esa escala. En lugar de pensar en el hogar completo, la atención se concentra en una zona concreta y fácil de abordar. Puede ser una mesa, una repisa, un cajón o cualquier superficie que permita obtener un resultado visible en poco tiempo.
La elección del primer espacio es importante porque terminar una tarea genera una sensación de avance. Una vez despejada esa zona, resulta más sencillo identificar qué puede hacerse después.
También ayuda evitar la idea de que cada sector debe quedar perfecto. El propósito inicial es generar movimiento y establecer un punto de partida. El orden puede construirse progresivamente, sin convertir cada sesión en una jornada extensa de limpieza.
Las claves para aplicar el método
Para que la estrategia no se transforme en otra obligación agotadora, conviene dividir las tareas y establecer una secuencia sencilla. La prioridad está en avanzar de manera constante, aunque sean pocos minutos cada vez.
Algunas formas de ponerlo en práctica son:
- Elegir un punto de partida: comenzar por un espacio reducido y concreto.
- Terminar una tarea antes de pasar a otra: evitar abrir demasiados frentes al mismo tiempo.
- Seguir el desorden: una vez despejada una zona, continuar por el sector que esté relacionado.
- Trabajar en períodos breves: no es necesario dedicar una jornada completa al orden.
- Separar lo que ya no se usa: aprovechar el proceso para identificar objetos que pueden salir de circulación.
- Mantener los resultados: después de ordenar un espacio, procurar que vuelva a quedar despejado.
La ventaja de esta dinámica es que permite adaptar el esfuerzo al tiempo disponible. En lugar de esperar a contar con una tarde libre, el orden puede incorporarse a momentos pequeños de la rutina cotidiana.
Del primer cambio a una casa más organizada
El método dominó también plantea una diferencia en la manera de pensar el orden. No se trata únicamente de guardar objetos, sino de generar una cadena de decisiones que permita recuperar progresivamente el control de los espacios.
Por ejemplo, una mesa despejada puede convertirse en el punto de partida para revisar los papeles acumulados cerca de ella. Después, esa revisión puede llevar a organizar un cajón o una biblioteca. El resultado de una tarea facilita visualmente la siguiente y hace que el proceso deje de parecer una lista interminable.
Otro aspecto importante es reconocer que el orden no necesariamente debe alcanzarse en un único día. Una casa puede organizarse por etapas y de acuerdo con las posibilidades de cada persona. La constancia puede ser más útil que una sesión intensa que termine generando cansancio y haga difícil sostener el hábito.
Además, avanzar de manera gradual permite detectar qué objetos realmente tienen un lugar en cada ambiente. A medida que se despejan superficies y muebles, también se vuelve más sencillo decidir qué conservar, qué reubicar y qué dejar de acumular.
La lógica del método dominó, en definitiva, consiste en aprovechar cada pequeño avance para generar el siguiente. No hace falta comenzar por la habitación más desordenada ni intentar resolver todo al mismo tiempo. Una superficie, un cajón o un rincón pueden ser suficientes para poner en marcha el proceso.