Jennifer Lawrence continúa entre las actrices más reconocidas de Hollywood. A lo largo de su carrera, debió realizar distintas preparaciones físicas para asumir papeles que requerían fuerza, resistencia, agilidad y coordinación.
Jennifer Lawrence reveló el entrenamiento que hacía para sus películas de acción
La actriz combinó cardio, fuerza, yoga y ejercicios de agilidad para afrontar las exigencias físicas de personajes como Katniss Everdeen y Mystique.
Antes de destacarse en producciones como Los juegos del hambre, X-Men y El lado bueno de las cosas, la actriz incorporó diferentes disciplinas y ejercicios para adaptarse a las exigencias de cada personaje.
En una entrevista, Lawrence explicó que no seguía un esquema idéntico en cada sesión. “En realidad, no tengo una rutina específica. Un día puede estar enfocado exclusivamente en cardio y al día siguiente puede ser solamente entrenamiento de fuerza”, contó.
Una preparación que variaba según el día
La actriz señaló que sus ejercicios estaban vinculados con las necesidades físicas de los papeles que debía interpretar. En el caso de Los juegos del hambre y X-Men, su preparación apuntaba especialmente a desarrollar velocidad, resistencia, fuerza, agilidad y técnica.
Entre las actividades que realizaba se encontraban la carrera, el ciclismo al aire libre o en bicicleta fija, las clases de baile, el yoga y los sprints.
También incluía saltos al cajón, movimientos con pelota medicinal, ejercicios para fortalecer el core y trabajo con pesas.
En lugar de repetir una misma secuencia diariamente, Lawrence prefería alternar las propuestas. Así, podía dedicar una jornada al trabajo cardiovascular y otra al desarrollo de fuerza, aunque también combinaba ambas modalidades.
El yoga como parte del entrenamiento
Cuando la exigencia era menor, Lawrence recurría al yoga. Durante aquella entrevista mencionó distintas posturas y ejercicios, entre ellos las planchas, los saludos al sol, los guerreros invertidos, la postura de la silla y la del árbol.
La actriz también destacó la intensidad que podía alcanzar una sesión breve. “Incluso un entrenamiento en circuito de 30 minutos es duro”, afirmó.
Según explicó, este tipo de modalidad le permitía trabajar diferentes zonas del cuerpo sin necesidad de permanecer durante muchas horas en el gimnasio.
Katniss y Mystique
Los papeles de acción requirieron una preparación específica. Para interpretar a Katniss Everdeen en Los juegos del hambre, Lawrence realizó prácticas de tiro con arco, escalada, saltos y ejercicios con obstáculos, además de incorporar trabajos de fuerza y cardio.
Para ponerse en la piel de Mystique en X-Men, sumó entrenamiento de combate y desplazamientos sobre diferentes obstáculos.
La preparación buscaba acompañar las características de cada personaje y desarrollar las capacidades físicas necesarias para afrontar las escenas que demandaban mayor esfuerzo.
Lawrence explicó que la variedad era una parte importante de su método, ya que podía modificar las actividades según las necesidades de cada jornada y de cada producción.