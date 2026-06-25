La atmósfera del Salón Colonial de Grupo Baviera, en la Sociedad Rural, se transformó este miércoles por la tarde en el epicentro de la creatividad y la planificación. Bajo el nombre de “ABC de eventos”, la Asociación de Relacionistas Públicos, Organizadores de Eventos y Ceremonialistas (ARPOEC) llevó adelante una enriquecedora jornada de capacitación orientada a profesionalizar aún más el sector.
El "ABC" de los eventos en Santa Fe: las tendencias para volver al origen de la celebración
En una tarde que desafió al frío santafesino, referentes del rubro se convocaron en la ciudad para capacitarse, compartir tendencias de la mano del reconocido experto Adrián Pavía y consolidar una industria que crece en el interior del país a base de asociativismo, profesionalismo y, sobre todo, mucha emoción.
"Estamos aquí en esta jornada de capacitación que le pusimos el nombre de 'ABC de eventos', organizada por ARPOEC", explicó con entusiasmo Lucas Fernández, presidente de la asociación, quien agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó la generosidad de Pablo Lege (referente de Grupo Baviera) por abrirles las puertas del lugar. El encuentro contó con un panel diverso y especializado que incluyó a figuras locales como Matías Ambrogio (Cotillón Fiesta), Eugenia Román (Decoración), Enrique Villalobos (quien disertó sobre el protocolo de la mesa) y el humor de Coco Saurín con un stand-up temático.
El broche de oro de la tarde estuvo a cargo de un invitado especial que le aportó una indiscutible impronta mundial al evento: el prestigioso Wedding & Event Planner Adrián Pavía. Con más de dos décadas de trayectoria en la alta costura de la organización, director de su propia academia y creador del Wedding Fest, Pavía llegó para movilizar a los asistentes. "Nos enaltece este evento y nos da la posibilidad de conocer las tendencias y obviamente conocer una persona muy cálida en este ambiente", sumó Fernández.
Por su parte, Pablo Lege remarcó el valor de esta convocatoria: "Siempre está bueno la profesionalización de los proveedores del rubro... Antes el que te decoraba era un amigo y el que te hacía la torta eran dos tías, y para eso ha crecido mucho y este tipo de asociaciones sirve para eso. Creo que es súper importante tenerla acá en Santa Fe y ni hablar de lo bien que habla la concurrencia. Hoy tener 80, 90 personas capacitándose un miércoles a la tarde con este frío…".
La era de los microeventos y el diseño de la luz
Al ser consultado sobre los rumbos que toma el mercado actual, Adrián Pavía fue contundente en señalar los cambios de hábitos: "Hay una gran tendencia muy fuerte a todo lo que son los microeventos. Sí, es como que los eventos se están achicando un poco. ¿Será que no tiene más dinero la gente para invertir tanto? Entonces, bueno, volvemos como al origen para volver otra vez a relanzar todo".
En nuestra zona, donde el paisaje ribereño convive con espacios premium, la puesta en escena arquitectónica y visual resulta fundamental. El experto destacó cómo la disciplina ha evolucionado hacia la ultraespecialización: "Hoy la ambientación no solamente está a cargo del ambientador, sino que ahora apareció el técnico específico en iluminación, que antes era solamente la técnica. Entonces, ahora tenés técnicos para cada una de las partes y me parece que hoy una muy buena iluminación en una boda es clave, una boda que muta durante la noche en su colorimetría me parece perfecta".
El rescate de la tradición y el verdadero sentido de una boda
Para Pavía —quien se define a sí mismo en estas lides como un "Susanita"— la espectacularidad técnica jamás debe ensombrecer el propósito primordial de una fiesta. Al hablar del diseño de bodas y lo que no puede faltar, dejó una respuesta que invita a detenerse: "El amor, por sobre todas las cosas".
"Hoy el 80% de las bodas perdieron el precepto de lo que es el festejo del amor. El 80% no quiere pasar por la iglesia, no cree en el catolicismo. Entonces, ahí hay como una cosa media fuerte. Entonces, esa celebración del amor tiene que ser con intención y peleo mucho por eso", explicó Pavía. Su tesis de diseño de autor es clara: "Desde el amor podemos hacer un montón de cosas, te puedo hacer una superboda invirtiendo 0 pesos basada solamente en el amor".
Esta mirada conectada con la emoción profunda y familiar se consolidó durante el aislamiento de 2020. "En la pandemia me pasó estar mirando fotografías de la boda de mis padres y descubriendo cosas del living de la casa de mi abuela. Yo dije, '¿Cómo pasamos de esa micro boda a lo que es hoy?' Y están las fotos donde mi mamá escribió atrás, 'Es el momento de dejarle el ramo a mi hermana, es el momento de la liga, es el momento de tal tema.' Bueno, todo eso me parece que tiene que estar porque es la tradición, es lo que nos lleva a movilizarnos a hacer justamente una boda linda".
De "competidores" a colegas: construir marca y dejar legado
Más allá de los tips estéticos, la esencia de la disertación de Pavía apuntó al crecimiento humano y profesional, compartiendo con absoluta generosidad su recorrido, sus aciertos y también los tropiezos que forman parte del camino de cualquier creador. "No vengo a mostrar mis eventos, no vengo a hablar de nada de todo eso, sino que voy a hablar sobre lo que significa la marca personal, ¿cómo desarrollar tu propia marca personal? Hay una confusión muy grande en el mercado con las redes y todo, entonces lo que quiero hacer es ayudarlos".
El consultor y docente felicitó enfáticamente el empuje regional, elogiando la convocatoria y el rol de ARPOEC: "Esto habla primero de que es un ícono para lo que es el interior del país, porque no hace falta ir a Buenos Aires, pasan cosas también muy lindas en el interior. Y el segundo punto, muy relevante, es que estemos en un mismo ámbito personas que antes decíamos que éramos competidores y hoy somos colegas".
Pavía subrayó: "Es un proceso de la evolución que estamos teniendo y esto hace también que sea un B2B muy cercano... si a él le va bien, a mí me va a ir bien. Entonces, eso hace que la industria del romance crezca".
Para el experto, el verdadero sentido de subir al escenario no radica en el aplauso presente, sino en el impacto a futuro: "La gente te ve como un referente y por ahí dice, 'uy, cómo me gustaría hacer esto.' Entonces lo que vengo a hacer es a motivarlos para que dentro de 25 o 30 años sean ellos los que estén ahí arriba y digan, 'ay, una vez un chico dijo tal cosa'. Más que nada quiero dejar legado".
Al cierre del encuentro, desde la comisión directiva de ARPOEC recordaron a todos los apasionados y profesionales del rubro que las inscripciones para asociarse y formar parte de esta activa red de conexiones y sinergia laboral ya se encuentran abiertas.