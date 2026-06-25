Salón Colonial de la Rural

El "ABC" de los eventos en Santa Fe: las tendencias para volver al origen de la celebración

En una tarde que desafió al frío santafesino, referentes del rubro se convocaron en la ciudad para capacitarse, compartir tendencias de la mano del reconocido experto Adrián Pavía y consolidar una industria que crece en el interior del país a base de asociativismo, profesionalismo y, sobre todo, mucha emoción.