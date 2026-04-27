Por Verónica Dobronich
No es falta de compromiso: es falta de energía emocional
En el ámbito laboral, lo que muchas veces se interpreta como falta de compromiso responderá, en realidad, a un desgaste emocional acumulado que impactará directamente en la motivación y la conexión con las tareas.
Una de las interpretaciones más frecuentes en el mundo laboral es asociar la baja participación, la desmotivación o la desconexión con falta de compromiso. Sin embargo, en muchos casos, lo que realmente está en juego no es la actitud, sino la energía emocional disponible.
Las personas no se desconectan de un día para el otro. Ese proceso suele ser gradual y está vinculado a experiencias sostenidas de desgaste, frustración o falta de sentido. Cuando el esfuerzo no es reconocido, cuando las demandas son constantes o cuando no hay claridad en el rumbo, la energía comienza a disminuir.
El problema es que, en lugar de indagar en las causas, muchas organizaciones responden con mayor exigencia. Se pide más compromiso, más involucramiento, más actitud, sin revisar las condiciones que están generando el desgaste. Esta respuesta no solo es ineficaz, sino que puede profundizar el problema.
La energía emocional no es infinita. Necesita ser gestionada y renovada. Esto implica reconocer el esfuerzo, generar espacios de descanso, clarificar objetivos y, sobre todo, construir un entorno donde las personas puedan encontrar sentido en lo que hacen.
El liderazgo vuelve a ser clave en este punto. Detectar cambios en el comportamiento, abrir conversaciones y evitar juicios apresurados son acciones fundamentales para comprender qué está pasando en los equipos.
No se trata de justificar la falta de compromiso, sino de entender que muchas veces es la consecuencia de un contexto que no está funcionando. Cuando se interviene sobre las causas, la energía —y con ella el compromiso— tiende a recuperarse.