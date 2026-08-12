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Pelo natural y sin rigidez: la tendencia que llega desde Copenhague y deja atrás la perfección

La capital danesa vuelve a marcar el rumbo en belleza con estilos relajados, texturas visibles y peinados que priorizan la personalidad por sobre los acabados perfectamente controlados.

La nueva tendencia capilar deja atrás los peinados demasiado estructurados.La nueva tendencia capilar deja atrás los peinados demasiado estructurados.
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Durante la Fashion Week de Copenhague, las calles de la ciudad vuelven a convertirse en una pasarela espontánea. Entre los looks que captan la atención aparece una tendencia que también se refleja en el cabello: menos estructuras perfectas y más libertad para mostrar la textura natural.

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La propuesta pone en primer plano melenas con movimiento, volumen y acabados relajados. La idea no es transformar por completo el pelo, sino encontrar una manera de peinarlo que acompañe sus características.

Copenhague anticipa una estética capilar más relajada y espontánea.Copenhague anticipa una estética capilar más relajada y espontánea.

Apuesta por la naturalidad

Durante mucho tiempo, las tendencias capilares estuvieron vinculadas al control: alisados impecables, ondas perfectamente marcadas y peinados que debían mantenerse intactos durante horas.

Ahora, esa búsqueda parece quedar atrás. El cabello natural gana protagonismo y sus particularidades comienzan a formar parte del look.

Rulos, ondas, volumen y pequeñas imperfecciones pueden convivir en una misma estética. El objetivo es conseguir una imagen cuidada, pero que no pierda espontaneidad.

El pelo natural gana protagonismo durante la Fashion Week de Copenhague.El pelo natural gana protagonismo durante la Fashion Week de Copenhague.

Las claves del nuevo estilo

  • Textura natural: respetar la forma propia del cabello.
  • Movimiento: evitar acabados demasiado rígidos.
  • Volumen: dejar que la melena conserve su cuerpo.
  • Simplicidad: apostar por peinados fáciles de adaptar.
  • Personalidad: elegir un estilo que acompañe las características propias.

Copenhague vuelve a marcar el rumbo

El street style de la capital danesa demuestra que una tendencia no necesariamente necesita un corte específico para instalarse. La clave está en la manera de llevar el cabello y en la posibilidad de adaptar las propuestas a cada persona.

El street style danés apuesta por melenas con movimiento y volumen.El street style danés apuesta por melenas con movimiento y volumen.

Esta estética también acompaña un cambio en la concepción de la belleza: ya no se busca ocultar aquello que hace diferente a cada melena, sino potenciarlo.

Por eso, el pelo natural y descontracturado se presenta como una de las propuestas que pueden ganar fuerza en las próximas temporadas. Más que imponer una forma determinada, la tendencia invita a recuperar la identidad propia y dejar atrás la necesidad de que todo se vea perfectamente controlado.

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