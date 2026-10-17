La humedad, el calor y la exposición al sol pueden convertir el frizz en uno de los principales problemas del cabello durante la primavera y el verano. En el pelo ondulado, estos factores suelen provocar más volumen, pérdida de definición y un aspecto esponjado. Para mantener las ondas suaves y manejables, existen algunos hábitos sencillos que pueden incorporarse a la rutina diaria.
Pelo con frizz: cómo controlar las ondas con la humedad de primavera
Con la llegada de los días más cálidos, la hidratación y el secado adecuado se vuelven claves para mantener la definición natural y evitar el aspecto encrespado.
El secreto está en hidratar el cabello, reducir la fricción y elegir productos que ayuden a definir las ondas sin quitarles movimiento. No se trata de eliminar por completo la textura natural, sino de controlar el encrespamiento y cuidar la fibra capilar durante los meses más calurosos.
Por qué tiene más frizz con la humedad
El frizz aparece cuando algunos mechones se separan del resto del cabello y pierden uniformidad. La humedad ambiental puede modificar temporalmente la estructura de la fibra capilar, haciendo que las ondas pierdan definición.
Además, el sol, el viento, el cloro de las piscinas y la sal del mar pueden contribuir a la sequedad. Cuando el cabello está deshidratado o dañado, suele volverse más difícil de peinar y controlar.
Por eso, durante los días de calor conviene adaptar los cuidados y evitar tanto los productos demasiado pesados como las rutinas que resecan el pelo.
7 trucos para controlar el frizz
Pequeños cambios en el lavado, el secado y el peinado pueden ayudar a mantener las ondas más definidas.
- Elegir un shampoo suave: permite limpiar el cuero cabelludo sin resecar demasiado el cabello.
- Usar acondicionador: facilita el desenredado y mejora la suavidad, especialmente de medios a puntas.
- Aplicar una mascarilla hidratante: ayuda a mejorar la manejabilidad cuando el pelo está seco.
- Evitar frotar con la toalla: retirar el exceso de agua con una tela suave reduce la fricción.
- Usar productos para definir ondas: las cremas para peinar, espumas o geles livianos pueden ayudar a controlar el volumen.
- Reducir el calor: secar al aire o utilizar un difusor a temperatura moderada ayuda a preservar la textura.
- Proteger el cabello del sol: usar sombrero y enjuagar el pelo después de la playa o la piscina contribuye a mantenerlo cuidado.
Cómo secar las ondas
La forma de secar el cabello influye en el resultado final. Después del lavado, conviene aplicar el producto de peinado sobre el pelo húmedo y apretar suavemente las ondas desde las puntas hacia las raíces.
Durante el secado, es importante evitar tocar o cepillar constantemente el cabello, ya que esto puede desarmar la forma de las ondas y aumentar el frizz. Si se utiliza un secador, el difusor permite distribuir el aire de manera más suave.
También se recomienda enjuagar el pelo con agua dulce después de nadar en el mar o la piscina. Con una rutina sencilla y productos adecuados, es posible conservar la definición y el movimiento natural del cabello durante los días de mayor humedad.