Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Panadería Pérez celebra 57 años de historia en Santa Fe, con cuatro generaciones al frente y nuevos proyectos para el futuro.

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Fundada en 1969, Panadería Pérez cumple 57 años en Santa Fe. Cuatro generaciones mantuvieron en marcha el emprendimiento familiar, que hoy cuenta con 45 empleados y conserva su apuesta por la calidad y la tradición.

Zunilda Pérez, Marcelo Piccinino y Maximiliano Piccinino recuerdan los comienzos y repasan los cambios del negocio, mientras la cuarta generación proyecta nuevos desafíos, entre ellos la incorporación de una cafetería.

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