Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Fundada en 1969, Panadería Pérez cumple 57 años en Santa Fe. Cuatro generaciones mantuvieron en marcha el emprendimiento familiar, que hoy cuenta con 45 empleados y conserva su apuesta por la calidad y la tradición.
Domingo 8 de noviembre
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Panadería Pérez celebra 57 años de historia en Santa Fe, con cuatro generaciones al frente y nuevos proyectos para el futuro.
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Zunilda Pérez, Marcelo Piccinino y Maximiliano Piccinino recuerdan los comienzos y repasan los cambios del negocio, mientras la cuarta generación proyecta nuevos desafíos, entre ellos la incorporación de una cafetería.
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