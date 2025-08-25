Bienestar y longevidad

Qué hábitos mantiene Jamie Lee Curtis a los 66 años para una vida saludable

La actriz mantiene una rutina de vida saludable basada en hábitos simples pero sostenidos: alimentación fresca, movimiento diario, sobriedad emocional y una firme aceptación del paso del tiempo. Su fórmula no solo refleja disciplina, sino también una filosofía de vida coherente y auténtica.