No hace falta tener mucho espacio para disfrutar de las plantas dentro de casa. Algunas especies de interior se adaptan muy bien a las macetas pequeñas, crecen sin ocupar demasiado lugar y permiten decorar escritorios, estantes, mesas de luz y rincones reducidos.
7 plantas que no necesitan macetas grandes para crecer saludables
Conocé cuáles son las especies ideales para decorar escritorios, estantes y rincones del hogar, junto con los cuidados básicos que necesitan para mantenerse en buen estado.
Además de su tamaño, se destacan por sus hojas, colores y formas. Algunas necesitan pocos riegos, otras prefieren ambientes húmedos y varias pueden ofrecer flores durante buena parte del año. La clave está en elegir variedades adecuadas y conocer sus necesidades para mantenerlas saludables.
Siete plantas para macetas pequeñas
Estas especies son buenas alternativas para quienes quieren sumar verde al hogar sin utilizar recipientes grandes:
- Haworthia: es una suculenta de hojas carnosas que crece lentamente. Necesita luz indirecta y riegos espaciados.
- Peperomia: tiene hojas pequeñas y decorativas. Se adapta a recipientes reducidos y prefiere ambientes luminosos sin sol directo.
- Violeta africana: es una planta compacta que produce flores violetas, blancas o rosadas. Necesita luz indirecta y riego moderado.
- Fitonia: se distingue por sus hojas con nervaduras de colores. Prefiere la humedad ambiental y los espacios sin exposición directa al sol.
- Cactus de Navidad: tiene tallos planos y puede producir flores llamativas. Se desarrolla bien en macetas pequeñas y necesita buena iluminación indirecta.
- Hoya carnosa: sus hojas gruesas y brillantes la convierten en una opción decorativa. Puede mantenerse en recipientes reducidos y requiere riegos moderados.
- Pilea depressa: tiene hojas diminutas y crecimiento extendido. Es ideal para macetas pequeñas o colgantes.
Qué cuidados necesitan
Aunque estas plantas ocupan poco espacio, necesitan algunas condiciones básicas. Lo primero es elegir macetas con agujeros de drenaje para evitar que el agua se acumule y perjudique las raíces. También es importante utilizar un sustrato adecuado para cada especie.
El riego debe ajustarse a sus necesidades. Las suculentas, por ejemplo, necesitan que la tierra se seque entre cada riego, mientras que la fitonia requiere mantener cierta humedad. La iluminación también es fundamental: la mayoría prefiere ambientes luminosos, pero sin recibir sol directo durante muchas horas.
Cuándo cambiar de maceta
Una planta puede permanecer bastante tiempo en un recipiente pequeño, pero hay señales que indican cuándo necesita más espacio. Si las raíces sobresalen por los agujeros de drenaje, la tierra se seca demasiado rápido o el crecimiento se detiene, puede ser momento de trasplantarla.
Lo recomendable es elegir una maceta apenas más grande que la anterior. Un recipiente demasiado amplio puede retener más agua de la necesaria y favorecer problemas en las raíces.
Con estas especies es posible crear pequeños rincones verdes sin ocupar grandes superficies. Una buena elección de plantas y algunos cuidados básicos permiten disfrutar de la naturaleza incluso en los ambientes más reducidos.