El legado vivo de una comunidad: el Museo “Pedro A. Sack” y la memoria de los Alemanes del Volga
Ubicado en Aldea Santa María, Entre Ríos, el Museo de los Alemanes del Volga “Pedro A. Sack” se consolida como un espacio clave para preservar la historia, las tradiciones y la identidad de una comunidad marcada por la inmigración. A través de objetos, relatos y experiencias, se transforma en un puente entre generaciones, manteniendo viva la herencia cultural de sus antepasados.
Visita de alto impacto. Integrantes de la cultura alemana recorrieron el museo. Fotos: EL
El Museo de los Alemanes del Volga “Pedro A. Sack”, creado en la Aldea Santa María, representa mucho más que un espacio físico: es el resultado de años de esfuerzo, compromiso y amor por las raíces. Su historia es, en esencia, la historia de una comunidad que decidió no olvidar.
Un sueño colectivo que se hizo realidad
José Luis Sack, actual presidente de la institución, es una de las figuras centrales en este proceso. Junto a la Comisión Directiva, ha sido protagonista de una tarea sostenida que buscó rescatar la memoria de los inmigrantes que llegaron desde el Río Volga, en Rusia, y fundaron la aldea en 1887.
El museo se levanta como síntesis de años de trabajo, atravesando dificultades, incertidumbres y desafíos. Sin embargo, el empuje de un grupo de entusiastas permitió que el proyecto tomara forma y hoy sea una realidad tangible.
En ese camino, uno de los momentos más significativos fue la reciente visita de una delegación proveniente de Alemania. La presencia de estos referentes de la cultura alemana no solo fortaleció los lazos históricos, sino que también significó un reconocimiento al esfuerzo local por mantener viva la identidad.
“Bienvenidos a nuestra Aldea. Esperamos que puedan llevarse la mejor de las impresiones de nuestra comunidad, que trata de mantener viva la creación de nuestros antepasados. Ellos fueron y serán nuestro mejor recuerdo”, expresó José Luis Sack durante el recibimiento oficial, en un acto cargado de emoción y simbolismo.
La Comisión Directiva del Museo y los visitantes alemanes. Foto: El Litoral
La valoración de los visitantes extranjeros fue contundente: destacaron la fidelidad en la reconstrucción histórica, el compromiso de los dirigentes y la fuerte identidad cultural que aún perdura en la aldea, donde el dialecto y las costumbres siguen vigentes.
El significado de un nombre y una herencia
El nombre del museo encierra una profunda carga simbólica. Por un lado, “Museo de los Alemanes del Volga” hace referencia directa al origen de quienes habitaron y dieron forma a la comunidad. La construcción de una casa típica, basada en planos similares a los de las aldeas rusas, permite recrear con precisión el modo de vida de aquellos inmigrantes.
En su interior, cada objeto cuenta una historia: utensilios, herramientas, muebles y documentos que reflejan la vida cotidiana de quienes llegaron a estas tierras buscando un futuro mejor.
Por otro lado, el nombre “Pedro A. Sack” rinde homenaje a quien fuera dueño del terreno donde hoy se emplaza el museo. Tras su fallecimiento, su esposa Magdalena y su hijo José Luis tomaron la decisión de donar el espacio necesario para concretar el proyecto.
Gracias a ese gesto, no solo se construyó la casa-museo, sino también otras instalaciones fundamentales como sanitarios, un galpón y un área destinada a la exposición de maquinaria y elementos de trabajo utilizados por los primeros pobladores.
La música tradicional. En el patio del Museo y con artistas locales. Foto El Litoral
Este acto de generosidad se convirtió en un pilar fundamental para la concreción de un espacio que hoy pertenece a toda la comunidad y que simboliza el sentido de pertenencia y continuidad histórica.
El día que la historia abrió sus puertas
El 4 de noviembre de 2018 quedó grabado en la memoria colectiva de Aldea Santa María. Ese domingo, tras años de trabajo, el museo fue finalmente bendecido e inaugurado oficialmente.
La jornada comenzó a las 9:30 con el repique de las campanas de la iglesia, marcando el inicio de una celebración profundamente emotiva. El ingreso de “los carreros”, acompañados por agrupaciones tradicionalistas, dio un marco festivo y simbólico al evento.
Vestidos con atuendos típicos y portando las banderas de Argentina y de Entre Ríos, recorrieron las calles de la aldea hasta llegar al predio del museo, en una escena que evocó el espíritu de los primeros inmigrantes.
Aquella inauguración no fue solo la apertura de un edificio, sino la consagración de un sueño compartido. Fue el momento en que el pasado encontró un lugar concreto para ser contado, preservado y transmitido.
Un espacio vivo que conecta generaciones
Hoy, el Museo “Pedro A. Sack” se posiciona como un verdadero puente entre el pasado y el presente. Abierto al público los domingos de 16 a 19 horas, recibe visitantes de distintas localidades que buscan conocer la historia de los Alemanes del Volga.
Desde su inauguración, han pasado por sus salas delegaciones escolares, turistas y familias que encuentran en cada rincón una experiencia educativa y emocional. La recreación de ambientes, la disposición de los objetos y las narraciones permiten sumergirse en otra época.
Uno de los aspectos más valorados por quienes lo visitan es la autenticidad. En 2024, por ejemplo, un grupo proveniente de Alemania destacó el nivel de detalle en la ambientación, señalando que les recordaba con precisión las casas de sus abuelos.
Además de la exhibición permanente, el museo se ha convertido en un espacio dinámico de encuentro cultural. Cada 4 de noviembre se celebra el aniversario con actividades que combinan tradición, arte y participación comunitaria.
Desfiles con vestimentas de época, representaciones teatrales, patios de comida y stands de emprendedores locales forman parte de estas jornadas que convocan a toda la comunidad.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra “Bajo la luz de la lámpara a kerosene”, una experiencia inmersiva donde integrantes de la comisión, vestidos con trajes tradicionales, recrean escenas de la vida doméstica del pasado, guiando a los visitantes a través de relatos y actuaciones.
Estas actividades no solo fortalecen el vínculo con la historia, sino que también permiten que las nuevas generaciones se apropien de su identidad cultural de una manera vivencial.
La memoria como identidad y futuro
El Museo de los Alemanes del Volga “Pedro A. Sack” es mucho más que un espacio de conservación: es un testimonio vivo de la perseverancia, el trabajo y la identidad de una comunidad.
Cada objeto, cada relato y cada actividad reflejan el esfuerzo de quienes, a lo largo del tiempo, se comprometieron a mantener vivas sus raíces. La historia que allí se resguarda no pertenece solo al pasado, sino que sigue construyéndose día a día a través de la participación comunitaria.
Gracias al trabajo conjunto de sus habitantes e instituciones, hoy es posible conocer y valorar las tradiciones que los inmigrantes trajeron consigo y que aún perduran en la Aldea Santa María.
Este museo enseña que preservar la memoria no es un acto nostálgico, sino una herramienta fundamental para comprender quiénes somos. En esa conexión entre pasado y presente se construye una identidad sólida, capaz de proyectarse hacia el futuro con orgullo.
Así, el legado de los Alemanes del Volga continúa vivo, no solo en las paredes de un museo, sino en el corazón de una comunidad que eligió recordar.