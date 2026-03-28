Historias que no son mías

El legado vivo de una comunidad: el Museo “Pedro A. Sack” y la memoria de los Alemanes del Volga

Ubicado en Aldea Santa María, Entre Ríos, el Museo de los Alemanes del Volga “Pedro A. Sack” se consolida como un espacio clave para preservar la historia, las tradiciones y la identidad de una comunidad marcada por la inmigración. A través de objetos, relatos y experiencias, se transforma en un puente entre generaciones, manteniendo viva la herencia cultural de sus antepasados.