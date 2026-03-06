Historias que no son mías

El lobizón de La Paz: la noche en que don Manuel lo vio a la orilla del Paraná

En La Paz, ciudad entrerriana abrazada por las barrancas del Río Paraná, don Manuel jura que una noche de viernes, bajo la luna llena, se topó con el mítico lobizón. Solo, con su perro Pulga como testigo y el rumor del agua de fondo, asegura que no fue un sueño: las huellas quedaron marcadas en la tierra húmeda.