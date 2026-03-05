Impulsar el empleo local

Santa Fe relanza el programa "Yo Resuelvo" con nuevas herramientas de financiamiento y capacitación

El Concejo Municipal presentó la actualización de su plataforma digital de oficios y habilidades. Con más de 250 inscriptos y un promedio de 4.000 visitas mensuales, la iniciativa busca conectar de forma directa a trabajadores independientes con vecinos, sumando ahora apoyo financiero y formación profesional a través de convenios con la provincia.