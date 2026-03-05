Santa Fe relanza el programa "Yo Resuelvo" con nuevas herramientas de financiamiento y capacitación
El Concejo Municipal presentó la actualización de su plataforma digital de oficios y habilidades. Con más de 250 inscriptos y un promedio de 4.000 visitas mensuales, la iniciativa busca conectar de forma directa a trabajadores independientes con vecinos, sumando ahora apoyo financiero y formación profesional a través de convenios con la provincia.
El Concejo Municipal de Santa Fe puso en marcha la edición 2026 de "Yo Resuelvo", el registro digital público y gratuito que se ha consolidado como una herramienta clave para la economía social de la capital provincial. En un contexto donde la demanda de servicios de cercanía crece, el programa no solo busca ser una vidriera para los trabajadores, sino también un motor de profesionalización y desarrollo productivo.
Un puente entre el oficio y la necesidad del vecino
El presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, destacó que esta nueva etapa del programa responde a un plan de gestión que prioriza el empleo y el emprendedurismo. "Estamos muy contentos porque 'Yo Resuelvo 2026' ya es una idea plasmada en el territorio. Es la continuación de un programa que venía funcionando muy bien y que hoy toma un nuevo impulso dentro de nuestro desafío de apostar al desarrollo productivo", señaló Basile.
El objetivo central es vincular al ciudadano que posee un oficio o profesión con el santafesino que busca soluciones para su vida cotidiana. Según el titular del cuerpo deliberativo, la intención es que los vecinos sean "protagonistas" de la reactivación económica local a través del compromiso y el trabajo genuino.
Capacitación y financiamiento, las novedades de 2026
La "vuelta de rosca" de este año, como lo definieron las autoridades, reside en el acompañamiento integral al trabajador. La concejala Carolina Capovilla, quien trabajó activamente en la reestructuración del programa, detalló que se han sumado herramientas de formación en conjunto con el Gobierno Provincial.
"Lanzamos un paquete de capacitaciones a través del programa provincial Impulsa, pero además creamos 'Yo Resuelvo mi negocio', una instancia pensada exclusivamente para que los inscriptos mejoren su administración financiera y hagan más eficientes sus emprendimientos", explicó Capovilla.
Además, se confirmó que los registrados podrán acceder a líneas de financiamiento específicas gestionadas ante los ministerios de Desarrollo Productivo y de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, facilitando la compra de herramientas o insumos.
¿Cómo registrarse en Yo Resuelvo?
La plataforma ya cuenta con 250 personas ofreciendo servicios y un flujo constante de 4.000 vistas mensuales. Para quienes deseen sumarse o actualizar sus datos, el proceso es sencillo:
Seleccionar la opción "Registrarse" y completar los datos personales.
Cargar la documentación requerida, incluyendo el Certificado de Antecedentes Penales (el sitio facilita el link para tramitarlo).
En la sección "Configuración", es vital verificar que la opción de WhatsApp esté seleccionada para que los clientes puedan contactarse de manera directa.
Como servicio adicional, el Concejo dispuso postas donde los interesados pueden tomarse una fotografía profesional para su perfil y recibir asesoramiento para mejorar su biografía laboral, haciendo su oferta más atractiva para los usuarios.
Con esta apuesta, el Concejo Municipal no solo digitaliza la oferta de servicios, sino que interviene activamente en la calidad del empleo en Santa Fe. "Yo Resuelvo" deja de ser un simple directorio para transformarse en una política pública de fomento que entiende que, detrás de cada oficio, hay un santafesino impulsando el crecimiento de su ciudad.