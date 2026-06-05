La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner capturaron la atención del mundo del espectáculo y de la moda global al dar inicio a sus celebraciones nupciales en Palermo, Sicilia. Tras haber formalizado su unión legal mediante una ceremonia civil íntima en Londres el pasado 31 de mayo, la pareja aterrizó en suelo italiano para una fastuosa celebración de tres días.
El impactante vestido de plumas de Dua Lipa en su boda con Callum Turner en Sicilia
La pareja celebró su unión con una ceremonia de tres días, destacando un exclusivo diseño de alta costura que desafió las tradiciones nupciales.
En el primer evento de este fin de semana de festejos, la estrella del pop deslumbró a los asistentes con un exclusivo y vanguardista vestido marfil con detalles de plumas de la casa italiana Bottega Veneta, consolidando la tendencia nupcial de la temporada.
Un diseño de alta costura que desafía la tradición
Para la primera noche de festejos en la capital siciliana, Dua Lipa optó por apartarse de los cánones matrimoniales clásicos. El diseño personalizado de Bottega Veneta, confeccionado en un tono marfil, se destacó por una silueta sirena ceñida que realzó la figura de la artista, complementada con un pronunciado escote y la espalda completamente descubierta.
La riqueza visual de la prenda radicó en la textura de su tejido, que prescindió de ornamentaciones excesivas para concentrar el impacto dramático en la parte inferior de la falda. Allí, una imponente explosión de plumas de avestruz y flecos aportó volumen y un movimiento fluido a cada paso.
El estilismo de la cantante se completó con una cartera blanca decorada con plumas a juego, joyería escultórica y un reloj de la firma Bulgari, manteniendo el cabello suelto, lacio y con raya al medio, una apuesta minimalista para priorizar el protagonismo del vestido. Por su parte, Callum Turner acompañó la estética relajada y sofisticada del entorno mediterráneo vistiendo un traje de lino color arena, camisa blanca y gafas de sol oscuras.
Tres días de celebración y despliegue VIP en Palermo
La denominada "extravaganza" nupcial, estimada en un millón de libras esterlinas, congrega a cerca de 300 invitados de la industria cinematográfica y musical, entre los que destacan figuras como Charli XCX, Elton John, Simon Porte Jacquemus y Donatella Versace. Las actividades iniciales incluyeron un cóctel de bienvenida en la Galleria d'Arte Moderna y el histórico Palazzo Gangi de Palermo, célebre por albergar la icónica escena de baile de la película El Gatopardo (1963).
El itinerario continuará en la imponente Villa Valguarnera de Bagheria, una residencia barroca del siglo XVII rodeada de colinas y jardines. Para garantizar la privacidad de las celebraciones, el hotel de cinco estrellas Grand Hotel Villa Igiea cerró al público dos plantas completas de suites para el contingente, mientras que el personal del evento firmó estrictos contratos de confidencialidad en medio de un fuerte operativo de seguridad privada.
Una historia de amor nacida en Londres
La unión en Sicilia corona una relación que comenzó a principios de 2024. Dua Lipa (30) y Callum Turner (36) se conocieron de manera fortuita en el restaurante The River Cafe de Londres, presentados de forma breve por su cofundadora. Un año más tarde, coincidieron en una cena en Los Ángeles, donde descubrieron que ambos estaban leyendo simultáneamente la novela Fortuna (Trust), del autor argentino Hernán Díaz, coincidencia que propició una conexión inmediata.
Los rumores de romance se confirmaron en mayo de 2024 cuando la intérprete de "Houdini" oficializó el vínculo en sus redes sociales. Tras un año de noviazgo, el compromiso formal se selló con un anillo diseñado por el propio actor. La elección de la isla italiana como escenario de su segunda boda responde a un viaje vacacional que realizaron el verano pasado, sumado a la inspiración colectada tras asistir en septiembre de 2024 al enlace de su amiga cercana Charli XCX en la localidad costera de Scopello.