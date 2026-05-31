Dua Lipa irrumpió en los portales de espectáculos de todo el mundo, pero esta vez no fue por un nuevo hit musical. La cantante británica de 30 años y el reconocido actor Callum Turner, de 36, contrajeron matrimonio este domingo en una íntima y reservada ceremonia civil celebrada en el corazón de Londres.
Se casó Dua Lipa: los detalles de su íntima boda civil con Callum Turner
La estrella del pop y el actor británico dieron el "sí, quiero" en un histórico registro civil londinense. Planean una mega celebración de tres días en Italia con invitados VIP.
La pareja intercambió votos en el emblemático Old Marylebone Town Hall, ante un reducidísimo grupo de familiares y amigos cercanos.
Fieles al perfil bajo que consolidaron desde el inicio de su relación, los novios optaron por un trámite legal discreto para convertirse formalmente en cónyuges, sirviendo como la antesala perfecta para una imponente y lujosa fiesta que ya programaron en el Viejo Continente.
Look sofisticado y clásico
Para la ocasión, la intérprete de "Levitating" deslumbró con un sofisticado vestido blanco de corte clásico, que complementó con guantes, sombrero y tacones haciendo juego. Por su parte, el actor lució un elegante traje azul marino combinado con una corbata a tono.
Al salir del registro civil ya convertidos en marido y mujer, los pocos invitados presentes los recibieron con una tradicional lluvia de confeti, antes de que los recién casados se retiraran rápidamente del lugar a bordo de un clásico taxi negro londinense. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron a medios británicos que ambos se encuentran "extasiados y perdidamente enamorados".
Próxima estación: fiesta VIP en Sicilia
Si bien el acto en Londres se caracterizó por la austeridad, el festejo principal promete ser una verdadera "extravaganza" de la cultura pop. Los esposos planearon una fastuosa celebración de tres días en la isla italiana de Sicilia, inspirada en la boda que la cantante Charli XCX celebró allí el año pasado.
"El plan original era una boda íntima, pero ahora va a ser un asunto masivo y lujoso que se extenderá durante tres días. Alquilaron múltiples lugares de gran tamaño para los eventos", reveló un informante a la prensa británica.
La lista de invitados incluye a figuras de la música como la propia Charli XCX y Tove Lo, y crecen los rumores sobre una posible actuación exclusiva de Elton John, íntimo amigo de la cantante con quien colaboró en el éxito global Cold Heart.
Además, se supo que el diseñador francés Simon Porte Jacquemus estuvo a cargo de confeccionar los vestidos que la artista lucirá durante las jornadas italianas.
Un lugar con mística musical
La elección del Old Marylebone Town Hall para el casamiento civil no fue una casualidad. Este registro civil londinense es un sitio de culto para las estrellas de la música.
En ese mismo edificio se casó el legendario Beatle Paul McCartney (en 1969 con Linda y en 2011 con Nancy Shevell). También fue el escenario elegido por el líder de Oasis, Liam Gallagher, para sus dos matrimonios. Tras cerrar en diciembre pasado su exitosa gira mundial Radical Optimism Tour, Dua Lipa escribe ahora el capítulo más importante de su vida personal en un templo de la historia del rock.