El 8 de septiembre de 2022, el mundo fue testigo del fin de una era. Hoy, la figura de la reina Isabel II trasciende los manuales de historia política para adentrarse en los de comunicación visual. En un mundo donde la imagen pública define liderazgos, la soberana británica comprendió tempranamente que su guardarropa era una extensión de su voz.
La moda como herramienta de poder: el legado estilístico de Isabel II a cuatro años de su muerte
A cuatro años de su fallecimiento, la reina que marcó siete décadas de historia británica convirtió cada elección de vestuario en un recurso de visibilidad, identidad institucional y mensaje político.
Esa concepción quedó resumida en una frase tradicionalmente atribuida a Isabel II: “I have to be seen to be believed” (“Tengo que ser vista para que crean en mí”). La expresión sintetiza una idea que atravesó su imagen pública: ser reconocible a distancia, transmitir autoridad y convertir la vestimenta en una herramienta de comunicación.
El "color block" como mensaje de Estado
La estrategia más reconocible de la monarca fue su adopción del atuendo monocromático en tonos vibrantes. Lejos de responder a una simple preferencia personal, el uso de colores como el verde lima, el fucsia o el amarillo canario respondía a una necesidad estricta de seguridad y visibilidad. Entre la multitud, cualquier ciudadano, escolta o mandatario debía poder identificar de inmediato dónde se encontraba la reina.
Además, el color funcionaba como un gesto diplomático de precisión milimétrica. Durante sus históricas giras internacionales, Isabel II adaptaba su paleta para homenajear a sus países anfitriones, como ocurrió en 1961 cuando lució un diseño en verde y blanco para honrar la bandera nacional durante su visita oficial a Pakistán.
Los complementos de una era
Si los colores saturados construían su presencia, los accesorios forjaban su identidad. Desde su juventud, consolidó un uniforme visual del que rara vez se apartó: collares de perlas de dos o tres vueltas y guantes blancos inmaculados. Esta última costumbre, nacida alrededor de los años '40 a partir de un regalo de Norman Hartnell —diseñador de sus trajes de novia y coronación—, se convirtió en una medida tanto de higiene protocolar como de distinción.
A su inconfundible silueta se sumaban los icónicos bolsos de la firma Launer, de los cuales atesoraba más de doscientos ejemplares, y una vasta colección de sombreros que equilibraban la formalidad institucional con un toque de coquetería. En eventos de gala, los broches centenarios cargados de historia —como el "Lazo de la reina Victoria"— tomaban el protagonismo, enviando silenciosos mensajes de continuidad dinástica.
El atrevimiento del 'HarleQueen'
Pese a la rigidez del protocolo de la Casa Real, Isabel II también supo arriesgar. En noviembre de 1999, durante la gala benéfica Royal Variety Performance en Birmingham, protagonizó la que es considerada su aparición más audaz.
Aquella noche deslumbró con una blusa de lentejuelas con patrón de arlequín —en rombos fucsias, azules, amarillos y verdes— combinada con una falda larga amarilla con rayas en zigzag. El diseño de Karl-Ludwig Rehse rompió los esquemas de la prensa británica, que rápidamente bautizó el atuendo como "HarleQueen". Aquel episodio demostró que, bajo la severidad de la corona, existía una mujer dispuesta a jugar con las texturas y desafiar las expectativas estéticas de su tiempo.
El resguardo de la historia
El magnetismo de su vestuario mantiene tal vigencia que, coincidiendo con el centenario de su nacimiento en 2026, la King's Gallery del Palacio de Buckingham inauguró recientemente la muestra "Queen Elizabeth II: Her Life in Style".
La exhibición expone cerca de 200 prendas históricas, revelando desde muestras de tejido hasta bocetos y cartas manuscritas. Este acervo confirma la dedicación personal que la reina invertía en cada atuendo, reforzando la idea de que su ropa funcionaba, en efecto, como una armadura de trabajo.
A cuatro años de su partida, el análisis de su imagen confirma que la elegancia institucional de Isabel II no radicaba en la ostentación, sino en la coherencia. Su vestuario fue una de las expresiones de “poder blando” más efectivas de su tiempo y demostró que, en la comunicación de una monarquía, gobernar también es un arte que se ejerce a través de lo que se viste.