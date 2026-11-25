Puerto Rico volvió a celebrar una victoria en Miss Universo. Jennifer Barreto se quedó con el título de la edición 2026 y le dio a su país su sexta corona en la historia del certamen, consolidándolo entre las naciones más exitosas del concurso de belleza.
Puerto Rico volvió a conquistar Miss Universo: quién es la ganadora y cómo quedó el Top 5
La representante puertorriqueña se impuso ante 115 candidatas en la edición número 75 del certamen, que se realizó en San Juan. República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda completaron los cinco primeros puestos.
La gala correspondiente a la edición número 75 se realizó el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Ante el público local, Barreto logró imponerse frente a otras 115 candidatas y recibió la corona de manos de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025.
Cómo quedó el podio
La competencia definió a sus cinco finalistas luego de varias instancias de desfile y evaluación. Finalmente, República Dominicana obtuvo el segundo puesto con Melissa Núñez, quien fue elegida Primera Finalista.
El tercer lugar quedó en manos de Venezuela, representada por Clara Vegas, que recibió el reconocimiento de Segunda Finalista. Por su parte, Filipinas, con Bea Millan-Windorski, alcanzó la cuarta posición, mientras que Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, terminó quinta.
De esta manera, el Top 5 quedó conformado por Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda.
Las instancias que definieron a las finalistas
La ceremonia comenzó con una presentación musical a cargo de La India, Denise Quiñones y Didi Romero. Durante el espectáculo, las 116 participantes realizaron su presentación inicial ante el público que acompañó la gala en San Juan.
Posteriormente, el jurado dio a conocer el Top 30, integrado por representantes de distintos países, entre ellos Perú, México, Colombia, Chile, Filipinas, Venezuela y Puerto Rico. Las clasificadas participaron en el desfile en traje de baño, una de las pruebas que definieron el avance a la siguiente instancia.
Tras esa etapa se anunció el Top 12, cuyas integrantes volvieron a desfilar, esta vez con vestidos de noche. La presentación estuvo acompañada por el coro infantil Little Sister, que interpretó la canción “That’s What Friends Are For”, de Dionne Warwick.
Más tarde llegó el anuncio de las cinco candidatas que disputarían la corona. La instancia final incluyó una ronda de preguntas sobre temas vinculados con el papel de Miss Universo en la sociedad, el valor de las mujeres, la autenticidad, la participación de los jóvenes y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.
La última pregunta fue la misma para todas las participantes: “¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?”.
Un homenaje a las distintas generaciones
La edición número 75 también tuvo un momento especial dedicado a la historia del concurso. Fátima Bosch compartió escenario con antiguas ganadoras de Miss Universo, entre ellas Sheynnis Palacios, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Victoria Kjær Theilvig.
El encuentro reunió a representantes de distintas generaciones y formó parte de los homenajes previstos durante la celebración del aniversario del certamen.
Puerto Rico suma seis coronas
El triunfo de Jennifer Barreto representa un nuevo capítulo para Puerto Rico en la historia de Miss Universo. Antes de la competencia de 2026, el país contaba con cinco ganadoras, por lo que esta victoria le permitió alcanzar los seis títulos.
La primera puertorriqueña en conseguir la corona fue Marisol Malaret, en 1970. Quince años después, en 1985, Deborah Carthy-Deu sumó el segundo triunfo. Luego llegaron las victorias de Dayanara Torres, en 1993; Denise Quiñones, en 2001; y Zuleyka Rivera, en 2006.
Con la consagración de Barreto, Puerto Rico conserva el tercer puesto entre los países con mayor cantidad de coronas en el concurso. El ranking continúa encabezado por Estados Unidos, con nueve títulos, seguido por Venezuela, que acumula siete.
Así, la nueva ganadora no solo consiguió el máximo reconocimiento individual de la competencia, sino que también amplió el historial de éxitos de su país en uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel internacional.