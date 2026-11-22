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Miss Universo 2026: Daiana Pereyra llevó el Sol de Mayo a la pasarela con un traje inspirado en la Argentina

La modelo misionera de 28 años representó al país en Puerto Rico con un vestuario inspirado en el Escudo Nacional. El diseño incluyó el Sol de Mayo, laureles, un gorro frigio y dos palomas blancas, en una propuesta que reivindica la identidad y la historia argentina.