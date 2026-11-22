El celeste y blanco fueron protagonistas en una de las presentaciones más representativas de Miss Universo 2026. Daiana Pereyra, la modelo misionera que representa a la Argentina en la 75ª edición del certamen internacional, llegó a la pasarela de San Juan, Puerto Rico, con un traje típico inspirado en los símbolos patrios.
Miss Universo 2026: Daiana Pereyra llevó el Sol de Mayo a la pasarela con un traje inspirado en la Argentina
La modelo misionera de 28 años representó al país en Puerto Rico con un vestuario inspirado en el Escudo Nacional. El diseño incluyó el Sol de Mayo, laureles, un gorro frigio y dos palomas blancas, en una propuesta que reivindica la identidad y la historia argentina.
La propuesta, de gran impacto visual, tuvo como eje el Escudo Nacional y recuperó elementos de la historia argentina para convertirlos en una creación que también buscó transmitir un mensaje sobre la mujer contemporánea.
El vestuario incluyó el Sol de Mayo sobre su cabeza, una estructura con el escudo patrio en la espalda, ramas de laureles, un gorro frigio rojo y dos palomas blancas. Los colores celeste y blanco completaron una composición que trasladó los emblemas nacionales al escenario internacional.
La mujer que lleva el sol de una nación
La presentación oficial de Miss Universo Argentina acompañó el diseño con un relato titulado «La mujer que lleva el sol de una nación», una descripción que explica el significado de cada uno de sus elementos.
El Sol de Mayo representa la libertad y recuerda a quienes lucharon por conquistarla. Los laureles evocan las victorias de un pueblo que nunca dejó de soñar, mientras que el gorro frigio rojo simboliza esa libertad que cada mujer debe poder conquistar.
Las dos palomas blancas, por su parte, representan la paz y la esperanza de un futuro mejor.
Pero el concepto va más allá de recuperar los símbolos de la historia nacional. La propuesta busca representar también a la mujer argentina de hoy: fuerte, valiente, independiente y orgullosa de sus raíces.
«Una nación no se construye solamente con héroes, sino también con mujeres que se atreven a escribir su propia historia», expresa el texto difundido por la organización argentina.
Y resume su mensaje con una frase que acompaña el sentido de toda la creación: «Ella no solo representa a Argentina: ella es Argentina».
Quién es Daiana Pereyra, la representante argentina
Daiana Stefani Pereyra tiene 28 años, es oriunda de Posadas, Misiones, y combina su carrera como modelo con su trabajo como tripulante de cabina de pasajeros.
Su recorrido en los concursos de belleza incluye distintas experiencias nacionales e internacionales. En 2022 representó al país en Miss Intercontinental y posteriormente fue elegida Miss Universo Misiones 2023.
En 2025 participó en Miss International, realizado en Tokio, Japón, donde logró ubicarse entre las 20 finalistas.
Su llegada a Miss Universo 2026 tuvo una particularidad. En la elección nacional había quedado como primera finalista, detrás de Tamara Rogouski, quien inicialmente había sido elegida para representar a la Argentina. Sin embargo, tras la decisión de Rogouski de retirarse por motivos personales, Pereyra asumió la representación nacional.
Cuándo es la final de Miss Universo 2026
La competencia se desarrolla en San Juan, Puerto Rico, y reúne a representantes de distintos países en una edición especial: el certamen celebra sus 75 años de historia.
Este domingo 22 de noviembre se realiza la instancia preliminar, en la que las candidatas participan de las presentaciones y desfiles ante el jurado. La gala final y ceremonia de coronación está prevista para el martes 24 de noviembre, cuando se conocerá a la nueva Miss Universo.
Para Daiana Pereyra, la participación representa una nueva oportunidad de mostrar su trayectoria en el escenario internacional. Esta vez, con una propuesta que eligió contar la historia argentina a través de sus símbolos, sus valores y el protagonismo de sus mujeres.