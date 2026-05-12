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La planta "mágica" que florece todo el año y es ideal para balcones

Resistente, colorida y de fácil mantenimiento, la Lantana sellowiana se convirtió en una de las plantas favoritas para decorar balcones y pequeños espacios exteriores.

Esta especie ornamental puede mantenerse florecida durante gran parte del año con pocos cuidados.Esta especie ornamental puede mantenerse florecida durante gran parte del año con pocos cuidados.
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La naturaleza tiene la capacidad de transformar los espacios más reducidos en verdaderos santuarios de vitalidad. Entre la vasta diversidad de especies botánicas, la Lantana sellowiana destaca por su resistencia y su generosidad cromática. Se trata de una opción infalible para quienes buscan una explosión de flores sin necesidad de contar con un jardín de grandes dimensiones.

Esta planta, conocida por su porte rastrero y su caída elegante, se ha convertido en la favorita de los paisajistas urbanos. Su estructura permite que las ramas desborden los límites de las macetas, creando un efecto visual similar al de una cascada. Es la solución perfecta para aquellos balcones donde el metro cuadrado es un recurso escaso pero el deseo de verde es inmenso.

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Lo que realmente diferencia a la Lantana sellowiana de otras plantas ornamentales es su ciclo biológico. Mientras que la mayoría de las flores se rinden ante los cambios bruscos de temperatura, esta variedad mantiene su esplendor durante gran parte del año. Su capacidad de adaptación la vuelve una inversión segura para cualquier aficionado a la jardinería hogareña.

El secreto de su floración

La clave de su éxito reside en su metabolismo eficiente y su respuesta ante la luz solar. La Lantana sellowiana no solo tolera la exposición directa, sino que la utiliza como combustible para generar brotes nuevos de manera constante. Al recibir las horas adecuadas de sol, sus tallos se cubren de pequeñas flores que parecen no tener fin.

La Lantana sellowiana destaca por su abundante floración y su efecto cascada en macetas.La Lantana sellowiana destaca por su abundante floración y su efecto cascada en macetas.

La morfología de sus hojas, generalmente carnosas y de un verde intenso, ayuda a retener la humedad necesaria para sostener la floración. Este mecanismo natural le permite atravesar períodos de sequedad moderada sin perder su atractivo, manteniendo siempre su carácter ornamental.

Para quienes viven en departamentos, la Lantana sellowiana representa un alivio visual frente al gris del cemento. No requiere tutores ni estructuras complejas para crecer; solo necesita un borde desde donde dejarse caer. Su mantenimiento es sencillo, ideal incluso para principiantes.

Requisitos para un cultivo exitoso

Para potenciar su desarrollo, es clave seguir algunas pautas simples:

  • Ubicación con al menos seis horas de sol directo diario.
  • Sustrato con buen drenaje para evitar exceso de humedad.
  • Riego moderado, dejando secar la superficie entre cada aplicación.
  • Poda frecuente para estimular nuevas flores.
  • Fertilización en primavera y verano con productos líquidos suaves.

Con estos cuidados, la Lantana sellowiana desarrolla una gran densidad floral y un crecimiento vigoroso. El drenaje es fundamental, ya que el exceso de agua es su principal punto débil.

La Lantana sellowiana es elegida para balcones por su resistencia y su gran variedad de colores.La Lantana sellowiana es elegida para balcones por su resistencia y su gran variedad de colores.

Versatilidad en el diseño de exteriores

La Lantana sellowiana se adapta fácilmente a distintos estilos. En canteros funciona como cobertura colorida, mientras que en macetas colgantes genera un efecto cascada muy decorativo. Su presencia aporta movimiento, color y frescura a cualquier espacio.

Además, su resistencia natural reduce la aparición de plagas, lo que permite un mantenimiento más simple y ecológico.

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En definitiva, la Lantana sellowiana es una aliada ideal para transformar balcones y pequeños espacios en escenarios llenos de vida y color durante gran parte del año.

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