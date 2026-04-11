Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, lo que convierte a la cama en uno de los lugares más utilizados de la casa, pero también en uno de los que más microorganismos acumula. Según especialistas en microbiología y dermatología, las sábanas pueden transformarse en un cultivo de bacterias, ácaros y restos de piel muerta si no se mantienen bajo una rutina de higiene estricta.
Cada cuánto hay que lavar las sábanas para evitar bacterias y enfermedades
Expertos advierten sobre los riesgos de no renovar la ropa de cama con frecuencia. El impacto en la piel, las alergias y los consejos clave para mantener un dormitorio saludable.
La acumulación de sudor, aceites corporales y células epiteliales no solo genera malos olores, sino que puede desencadenar o agravar problemas de salud que van desde el acné hasta infecciones respiratorias y alergias crónicas.
La frecuencia ideal
La recomendación general de los expertos es lavar las sábanas una vez por semana. Sin embargo, este plazo puede acortarse a cada tres o cuatro días en situaciones específicas:
- Personas con alergias o asma: los ácaros del polvo se alimentan de la piel muerta y proliferan en las fibras textiles.
- Mascotas en la cama: si el perro o el gato comparten el colchón, la frecuencia de lavado debe ser mayor para eliminar pelos y suciedad del exterior.
- Exceso de sudoración: especialmente en épocas de calor o si se sufre de sudoración nocturna.
- Dormir sin pijama: el contacto directo de la piel con la tela acelera la transferencia de aceites y bacterias.
Riesgos para la salud
No lavar la ropa de cama regularmente puede tener consecuencias directas en el bienestar. El acné mecánico es una de las afecciones más comunes, producida por el roce de la cara con una funda de almohada cargada de suciedad. Además, para quienes sufren de eccemas o dermatitis, el contacto con una tela sucia puede provocar brotes severos.
A nivel respiratorio, la inhalación de partículas de polvo y detritos de ácaros durante el sueño puede causar rinitis, estornudos constantes al despertar y una disminución en la calidad del descanso.
Claves para una desinfección efectiva
Para garantizar que las sábanas queden libres de patógenos, los especialistas sugieren seguir estas recomendaciones:
- Agua caliente: siempre que la etiqueta de la prenda lo permita, lavar a una temperatura de al menos 60°C para eliminar eficazmente bacterias y ácaros.
- Secado total: es fundamental que las sábanas estén completamente secas antes de guardarlas o ponerlas en la cama, ya que la humedad favorece la aparición de moho.
- Ventilación diaria: al despertar, no hacer la cama de inmediato. Lo ideal es abrir las ventanas y dejar que las sábanas se ventilen durante unos 20 minutos para que la humedad corporal se evapore.
- No olvidar las almohadas: aunque se laven las fundas, las almohadas mismas deben lavarse al menos dos veces al año, ya que acumulan hongos y bacterias en su interior.