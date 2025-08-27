Cómo Lenny Kravitz mantiene un físico impactante a los 61: entrenamiento y alimentación saludable
Con sesiones de entrenamiento que pueden comenzar de madrugada y una alimentación basada en frutas, vegetales y semillas, el artista sigue sorprendiendo por su vitalidad y forma física. Acompañado por su entrenador de confianza, sostiene una rutina que combina esfuerzo, constancia y autenticidad.
A sus 61 años, Lenny Kravitz demuestra que la edad no es un límite cuando se trata de mantenerse en forma. El músico entrena cinco o seis veces por semana, sin importar la hora ni el cansancio acumulado. En una reciente entrevista, contó que incluso ha llegado a entrenar a las 2:30 de la madrugada, tras una jornada completa de trabajo.
Su rutina incluye sesiones de cardio dos veces al día y levantamiento de pesas una vez al día. Uno de sus entrenamientos más exigentes se basa en una estructura descendente de repeticiones: comienza con 50, y luego disminuye a 35, 21, 14 y 10, con pausas de dos minutos entre cada serie.
Entre los ejercicios más desafiantes se encuentran tres rondas que combinan elevaciones de piernas en anillas, abdominales en banco declinado con 20 kilos y crunches con cuerda usando 40 kilos de resistencia. Todo esto bajo la dirección de su entrenador personal desde hace más de 25 años, Dodd Romero, quien resalta que la progresión continua es clave en su evolución física.
Entrenamiento y alimentación saludable, sus claves.
Autenticidad en cada entrenamiento
Más allá de su disciplina, Kravitz se destaca por entrenar a su manera. Suele ejercitarse vistiendo pantalones de cuero, botas y camisetas de red, lo que lo hace inconfundible incluso dentro del gimnasio. Según confiesa, no es por llamar la atención: simplemente entrena tal como llega de la calle.
Romero, su entrenador, asegura que rara vez lo ha visto usar ropa deportiva convencional. Esta particularidad refuerza su autenticidad, una cualidad que también ha impactado a otros atletas que entrenan junto a él y que, en más de una ocasión, se vieron superados por su rendimiento, a pesar de su inusual vestimenta.
La otra gran clave de su estado físico es su alimentación. Kravitz sigue una dieta vegana, en muchos momentos completamente crudívora, sin productos procesados ni azúcares añadidos. Su menú diario está compuesto por frutas frescas, vegetales, jugos naturales y snacks elaborados con semillas y frutos secos.
El músico asegura que nunca se sintió mejor en su vida, física y mentalmente, y que ese bienestar es el resultado de un trabajo constante y una conexión profunda con su cuerpo. Su alimentación, estricta pero natural, le permite sostener su energía y su capacidad de entrenamiento sin recurrir a suplementos artificiales.
Inspiración más allá del físico
Kravitz no busca únicamente un cuerpo estético; su enfoque está ligado a un estilo de vida integral que combina salud, equilibrio mental y creatividad. El entrenamiento y la alimentación saludable son, para él, una forma de conectar con su espiritualidad y mantenerse centrado en medio de la intensidad del mundo del espectáculo.
Su mensaje inspira a quienes buscan no solo verse bien, sino también sentirse plenos y en armonía con su entorno.
