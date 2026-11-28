Luciano Arias, bailarín y docente radicado en Rafaela, fue seleccionado para integrar la delegación oficial de Santa Fe que participará en Cosquín 2027. Formará parte del cuerpo de baile de Santafesinas. Canciones de mujeres que hacen historia, una propuesta artística que reunirá a representantes de distintas localidades de la provincia.
Rafaela tendrá un representante en Cosquín 2027: quién es el bailarín seleccionado
Oriundo de Frontera y radicado en la ciudad desde 2025, Luciano Arias comenzó a bailar folklore a los seis años y construyó una trayectoria que lo llevó a compartir escenario con reconocidos referentes de la música popular.
La selección llegó después de una audición grupal realizada en Sunchales y significó una sorpresa para el artista, que nunca antes se había presentado a una instancia de este tipo. Además de representar a Santa Fe, tendrá la responsabilidad de llevar el nombre de Rafaela al tradicional encuentro folklórico.
De Frontera a Rafaela
Aunque nació en San Francisco, Córdoba, Arias se crió en Frontera, Santa Fe, donde estuvo siempre la casa familiar. Su formación artística comenzó en la ciudad cordobesa, a partir de los seis años, cuando ingresó a una escuela municipal de folclore.
La danza también forma parte de su historia familiar. Su madre era bailarina y otros integrantes de su familia estuvieron vinculados con la música y el canto. "Mi pasión por la danza ya se fue forjando en el vientre de mi mamá", recordó.
A los siete años continuó su formación en la Academia Sentires, dirigida por su tía,Daiana Arias. Luego, a los 14, fue convocado para integrar el Ballet Municipal Patria de San Francisco, donde incorporó una preparación más exigente, con técnica, danza clásica y entrenamiento físico.
Con ese elenco llegó a presentarse en escenarios emblemáticos, como el Atahualpa Yupanqui, en 2017. A los 18 años se sumó a la compañía Danzas Newen, con la que realizó una gira de seis meses por el norte argentino y participó de talleres y presentaciones. "Fue el lugar más hermoso en el cual me formé, ahí adquirí todas las formas de danza con las que hoy en día trabajo", señaló.
A lo largo de su recorrido también incorporó conocimientos de danza contemporánea, clásica y estilos urbanos, disciplinas que hoy forman parte de su trabajo.
Una nueva etapa en Rafaela
En octubre de 2025, Arias se instaló en Rafaela con el objetivo de desarrollar su carrera artística y dedicarse a la docencia. La ciudad le permitió concretar uno de sus principales proyectos: vivir de la danza. "Recuerdo a Luciano con la maleta llena de sueños y con muchísimas ganas de comerse al mundo", contó.
Desde entonces, encontró oportunidades laborales y una buena recepción de la comunidad. Actualmente trabaja como docente y disfruta de compartir sus conocimientos con quienes asisten a sus clases.
"Estoy muy contento de todas las mañanas levantarme y saber que mi trabajo es lo que amo y que en ese salón de clases me espera el alumnado queriendo tomar mi clase. Y para mí eso ya es ganar", expresó.
Durante 2026, Arias continuó perfeccionándose en danza clásica con la profesora Sonia Wilson, en Rafaela. A esa formación se sumaron otros desafíos profesionales: fue convocado por Peteco Carabajal para integrar el staff de bailarines de su proyecto Riendas Libres y tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en la Plaza Próspero Molina, durante 2025.
Sobre su vínculo con la ciudad, resumió: "Estoy muy contento de ser un rafaelino más, adoptado, pero un rafaelino por elección".
La audición que lo llevó a Cosquín
La convocatoria para integrar la delegación santafesina fue una oportunidad que Arias decidió aprovechar sin expectativas de obtener un lugar. La selección se realizó mediante una audición grupal en Sunchales, en la que también participaron otros bailarines de Rafaela.
"Fui como una experiencia más para mi vida, nunca audicioné para nada, así que esta es mi primera audición", explicó.
La confirmación llegó por correo electrónico el 19 de noviembre, cerca del mediodía. La noticia lo tomó desprevenido y le generó una enorme alegría. "Quedar seleccionado obviamente me dio mucha alegría, mucha sorpresa también, no esperaba este resultado", relató.
Para el bailarín, el resultado significó también una valoración de su recorrido y de los años de preparación. "Sentí que no solamente se reconoció con esta selección mi yo bailarín, sino todo el camino que vengo recorriendo", sostuvo.
El compromiso de representar a la ciudad
Arias será el único bailarín de Rafaela seleccionado para integrar el cuerpo de baile santafesino. Por eso, entiende que su participación trasciende el reconocimiento individual y representa también a los artistas de la ciudad.
"Para mí representar a Santa Fe obviamente que es un honor y también es una responsabilidad", afirmó.
En ese sentido, destacó el compromiso de llevar a Rafaela al escenario: "Voy en representación de todos los bailarines rafaelinos también".
Aunque reconoció que esa condición implica cierta presión, aseguró que afrontará el desafío con dedicación. "Es una presión, pero también lo voy a hacer con mucha responsabilidad y mucho honor", agregó.
Los preparativos para 2027
La preparación para el espectáculo incluirá ensayos intensivos de siete horas, que se realizarán los sábados en las sedes de Rosario y Santa Fe.
De cara a esta nueva experiencia, espera seguir creciendo artísticamente y compartir el escenario con representantes de diferentes localidades santafesinas.
"Deseo que sea una buena experiencia, que la pueda pasar bien bailando y conectando con los otros colegas que van a ir a representar a sus ciudades", manifestó.
Con años de formación y experiencia en distintos escenarios, Luciano Arias se prepara para representar a Santa Fe en Cosquín 2027. Su selección también pondrá en escena el trabajo artístico que se desarrolla en Rafaela y el camino de un bailarín que encontró en la ciudad un lugar para crecer profesionalmente.