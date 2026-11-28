Delegación provincial

Rafaela tendrá un representante en Cosquín 2027: quién es el bailarín seleccionado

Oriundo de Frontera y radicado en la ciudad desde 2025, Luciano Arias comenzó a bailar folklore a los seis años y construyó una trayectoria que lo llevó a compartir escenario con reconocidos referentes de la música popular.