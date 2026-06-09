A partir del 30 de junio de 2026 comenzará uno de los fenómenos astrológicos más comentados del calendario: Mercurio retrógrado. Para quienes siguen el movimiento de los planetas, este tránsito suele asociarse con demoras, malentendidos, reencuentros inesperados y asuntos inconclusos que reaparecen para pedir resolución.
Desde el 30 de junio, Mercurio retrógrado traerá cambios: el impacto signo por signo
El movimiento astrológico, que llegará con el final del mes. asociado a revisiones, demoras y reencuentros marcará una etapa de replanteos emocionales, laborales y personales.
Aunque desde el punto de vista astronómico se trata de un efecto visual que genera la sensación de que Mercurio se mueve hacia atrás desde la perspectiva terrestre, en astrología el fenómeno tiene un significado mucho más profundo. Se lo vincula con revisiones, replanteos y situaciones que obligarán a mirar hacia atrás antes de avanzar.
En este nuevo ciclo retrógrado, que comenzará a fines de junio, muchas personas podrían experimentar el regreso de vínculos, conversaciones pendientes, recuerdos intensos o decisiones que parecían cerradas. La frase “el pasado vuelve” cobrará fuerza especialmente en temas sentimentales, laborales y familiares.
Qué significa Mercurio retrógrado
Mercurio es el planeta asociado a la comunicación, los viajes, la tecnología, el pensamiento y los acuerdos. Cuando entra en movimiento retrógrado, la astrología interpreta que esas áreas pueden atravesar confusiones o exigir una segunda mirada.
Durante este período será habitual que reaparezcan mensajes de personas del pasado, proyectos frenados o situaciones que necesitarán correcciones. También podría haber retrasos en trámites, dificultades para coordinar planes o problemas relacionados con dispositivos electrónicos.
Sin embargo, especialistas en astrología sostienen que no todo será negativo. Lejos de representar una etapa de puro caos, Mercurio retrógrado funcionará como una oportunidad para revisar errores, reevaluar vínculos y recuperar asuntos pendientes.
En vez de apresurarse, el clima energético invitará a actuar con cautela y observar señales antes de tomar decisiones definitivas.
Impacto signo por signo
- Aries: podría enfrentar reapariciones amorosas o conflictos emocionales no resueltos. Será un período de revisión afectiva.
- Tauro: asuntos familiares o domésticos volverán al centro de escena. Conversaciones pendientes cobrarán protagonismo.
- Géminis: la comunicación será un punto sensible. Será importante pensar antes de hablar o enviar mensajes impulsivos.
- Cáncer: temas financieros requerirán atención. Gastos inesperados o cuentas mal cerradas podrían reaparecer.
- Leo: el tránsito impactará de forma directa y traerá replanteos personales, especialmente sobre vínculos y objetivos.
- Virgo: emociones del pasado podrían resurgir. Será un buen momento para sanar o cerrar ciclos internos.
- Libra: amistades, grupos o personas distanciadas podrían volver a escena de manera sorpresiva.
- Escorpio: habrá revisiones en el plano profesional. Decisiones laborales anteriores podrían ponerse bajo análisis.
- Sagitario: ideas, estudios o viajes podrían modificarse. Será conveniente revisar planes antes de concretarlos.
- Capricornio: cuestiones económicas compartidas o asuntos legales requerirán mayor atención.
- Acuario: el foco estará puesto en relaciones de pareja o sociedades, donde conversaciones pendientes podrían reactivarse.
- Piscis: la rutina, el trabajo y la salud necesitarán ajustes para evitar agotamiento o desorganización.
Un período para mirar hacia atrás
Más allá de las interpretaciones astrológicas, Mercurio retrógrado suele convertirse en un fenómeno que despierta curiosidad y expectativa entre quienes creen en la influencia de los astros. Las redes sociales suelen llenarse de advertencias, memes y experiencias vinculadas a exparejas que reaparecen o mensajes inesperados.
Para muchos, este tránsito funcionará como una invitación a detenerse y revisar aquello que quedó pendiente. En lugar de acelerar procesos, el período podría empujar a cerrar capítulos abiertos antes de comenzar nuevos proyectos.
La clave, según la mirada astrológica, estará en no tomar decisiones impulsivas, revisar contratos, chequear información importante y prestar especial atención a la comunicación. Después de todo, cuando Mercurio parece retroceder, el mensaje simbólico será claro: antes de avanzar, habrá cosas del pasado que pedirán una segunda oportunidad o, al menos, una despedida definitiva.