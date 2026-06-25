Fashion Week Menswear

Milán dicta las reglas de la moda masculina: entre la sastrería relajada y el debut de nuevas identidades

La pasarela de la capital italiana presentó las colecciones de hombre para la temporada primavera-verano 2027. Desde el clasicismo desestructurado de Giorgio Armani hasta la irrupción histórica del diseño colombiano, las grandes firmas redefinieron los conceptos de elegancia, capas y texturas para el armario del hombre contemporáneo.