Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Sábado 13 de septiembre

Paz Martinez se presentó en Santa Fe en la gira que iba a ser despedida, pero seguirá. En diálogo con Nosotros, repasó su trayectoria y anticipó una noche íntima con el público.

El mítico músico Paz Martínez regresó a Santa Fe para ofrecer un concierto junto a su banda, en el marco de una gira que comenzó como despedida pero se transformó en un gran reencuentro con públicos de todas las edades, para cantar y revivir sus grandes éxitos.

Antes del show, dialogó con Nosotros sobre la decisión de seguir adelante y repasó su extensa trayectoria como compositor, tanto de sus propias canciones como de temas para otros artistas.

Revista Nosotros 13/09 by El Litoral

