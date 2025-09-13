Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El mítico músico Paz Martínez regresó a Santa Fe para ofrecer un concierto junto a su banda, en el marco de una gira que comenzó como despedida pero se transformó en un gran reencuentro con públicos de todas las edades, para cantar y revivir sus grandes éxitos.
