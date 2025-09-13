Perfiles

Paz Martínez: una vida hecha de versos y melodías

El histórico cantante y compositor, autor de canciones que son parte del inconsciente colectivo (muchas en la voz de otros artistas, como Los Nocheros o Valeria Lynch) se presentó en Santa Fe, en la gira que iba a ser despedida y promete continuidad. En diálogo con Nosotros, repasó su trayectoria y anticipó una noche mano a mano con la gente.