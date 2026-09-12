Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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El bedazzling convierte objetos cotidianos en piezas únicas a través de detalles brillantes y personalizados.

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El bedazzling consiste en personalizar objetos cotidianos mediante pequeños detalles decorativos, especialmente elementos brillantes. El término proviene del inglés bedazzle, que significa deslumbrar o impresionar.

Mirá tambiénBedazzling: en qué consiste la tendencia de personalizar cosas con pedrería

La tendencia recuperó fuerza con el auge de la personalización y propone transformar prendas, accesorios y objetos como carteras o fundas de celular. El resultado puede ser sutil o llamativo, según los colores, formas y diseños elegidos.

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