Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El bedazzling consiste en personalizar objetos cotidianos mediante pequeños detalles decorativos, especialmente elementos brillantes. El término proviene del inglés bedazzle, que significa deslumbrar o impresionar.
Sàbado 12 de septiembre
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El bedazzling convierte objetos cotidianos en piezas únicas a través de detalles brillantes y personalizados.
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La tendencia recuperó fuerza con el auge de la personalización y propone transformar prendas, accesorios y objetos como carteras o fundas de celular. El resultado puede ser sutil o llamativo, según los colores, formas y diseños elegidos.
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