La moda continuará moviéndose entre dos universos que parecerían opuestos: la comodidad extrema y la sofisticación clásica. En ese punto de encuentro surgirá una de las tendencias más fuertes del 2026: la sastrería deconstruida. Se tratará de una reinterpretación del traje, pero lejos de las estructuras rígidas, las hombreras marcadas y las siluetas estrictas que dominaron otras décadas.
Sastrería deconstruida: así será la tendencia más elegante del 2026
Blazers amplios, siluetas relajadas y prendas versátiles marcarán una nueva forma de vestir donde el confort convivirá con el refinamiento.
La propuesta apostará por prendas más relajadas, cortes amplios, telas livianas y diseños que conservarán el espíritu elegante de la sastrería, aunque con una impronta mucho más versátil. Blazers sin estructuras rígidas, pantalones fluidos, chalecos reinventados y conjuntos que romperán con las reglas tradicionales comenzarán a imponerse tanto en pasarelas como en el street style.
La sastrería deconstruida no buscará eliminar la formalidad, sino resignificarla. La elegancia dejará de estar asociada exclusivamente a piezas rígidas y perfectamente armadas para dar paso a un lenguaje visual más relajado, cómodo y adaptable a distintos contextos cotidianos.
Sin rigidez
Durante años, la moda osciló entre extremos: desde los looks hiperformales hasta el predominio absoluto del athleisure y la ropa oversized. En 2026, ambos mundos encontrarán un equilibrio. La sastrería deconstruida aparecerá como una respuesta a las nuevas necesidades de quienes buscan verse sofisticados sin resignar comodidad.
La diferencia principal con la sastrería tradicional estará en la construcción de las prendas. Los blazers perderán parte de sus estructuras internas, las líneas serán más suaves y los tejidos acompañarán el movimiento del cuerpo. Ya no se tratará de un traje pensado exclusivamente para oficinas o eventos formales, sino de piezas capaces de adaptarse a múltiples escenarios.
Será común ver conjuntos usados con zapatillas, sandalias minimalistas o incluso prendas deportivas combinadas estratégicamente. La mezcla de códigos dejará de percibirse como algo informal para convertirse en parte del nuevo lujo contemporáneo.
Además, esta tendencia tendrá un fuerte componente de género fluido. Muchas marcas apostarán por siluetas más amplias y universales, dejando atrás categorías estrictamente masculinas o femeninas. El traje empezará a pensarse desde la expresión personal y no desde normas rígidas de vestimenta.
Las claves
Para identificar esta tendencia será importante prestar atención a ciertos elementos que comenzarán a repetirse en colecciones y vidrieras.
- Blazers oversize con hombros suaves o sin estructura rígida.
- Pantalones amplios de caída relajada y telas livianas.
- Chalecos usados como prenda principal.
- Conjuntos monocromáticos en tonos neutros.
- Mezclas entre piezas formales y elementos casuales.
- Tejidos cómodos como lino, algodón lavado o lanas livianas.
- Cortes asimétricos o terminaciones imperfectas intencionales.
La idea central será que el traje deje de sentirse como una imposición estética para transformarse en una herramienta de expresión y comodidad. Incluso quienes históricamente evitaron la sastrería podrán encontrar opciones más relajadas y funcionales.
Por qué será el gran must del 2026
La consolidación de esta tendencia no ocurrirá por casualidad. La forma de vestir ya empezó a cambiar después de años donde el confort ganó protagonismo. Las personas priorizarán prendas funcionales, versátiles y capaces de acompañar distintos momentos del día sin necesidad de cambiar completamente de outfit.
La sastrería deconstruida responderá exactamente a esa demanda. Un mismo blazer podrá utilizarse en un entorno laboral, una salida informal o una reunión social dependiendo de cómo se combine. Esa flexibilidad será una de las razones que explicarán su crecimiento.
También influirá el interés creciente por el consumo más consciente. Invertir en piezas atemporales, de buena confección y fáciles de reutilizar empezará a tener más peso frente a las tendencias efímeras. La sastrería, históricamente vinculada a prendas duraderas, encontrará una nueva vida bajo formatos más relajados y contemporáneos.
Las semanas de la moda ya anticiparán este movimiento con propuestas donde el tailoring perderá solemnidad y ganará dinamismo. Firmas de lujo, marcas emergentes y diseñadores independientes comenzarán a mostrar versiones del traje más flexibles, pensadas para cuerpos diversos y estilos menos estructurados.
Lejos de desaparecer, la elegancia evolucionará. En 2026, verse sofisticado ya no implicará incomodidad ni códigos estrictos. La nueva regla será justamente romper reglas. Y dentro de ese escenario, la sastrería deconstruida se convertirá en una de las protagonistas absolutas del guardarropa.