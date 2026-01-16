Dolor en la realeza

Murió Irene de Grecia, la princesa discreta y hermana inseparable de la reina Sofía

Falleció en Madrid a los 83 años. Hermana del rey Constantino II y de la reina emérita Sofía de España, eligió una vida alejada del protocolo real. Fue pianista, viajera y referente espiritual dentro de su familia.