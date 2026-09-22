Natalie Portman compartió un aspecto de su alimentación que conserva desde la infancia y que vuelve a elegir especialmente durante los días de calor. La actriz contó que en su familia había una preparación fresca que formaba parte de las comidas cotidianas y que todavía ocupa un lugar entre sus preferencias.
A los 45 años, Natalie Portman reveló el hábito saludable que mantiene desde su infancia
La actriz contó una costumbre incorporada durante su niñez que conserva hasta hoy y que forma parte de su manera cotidiana de cuidar su alimentación y bienestar.
La revelación surgió durante una entrevista en el podcast Dish, mientras promocionaba la película Fountain of Youth junto a John Krasinski. Allí habló sobre algunos de los alimentos que disfruta y recordó las costumbres que tenía en su casa cuando era niña.
Más allá de la preparación en sí, el relato de Portman pone el foco en una forma sencilla de incorporar alimentos frescos a la rutina y en la importancia que pueden tener los hábitos adquiridos durante los primeros años de vida.
Una costumbre familiar
Portman explicó que su mamá preparaba una ensalada picada de Oriente Medio que estaba presente en distintos momentos del día. La combinación tenía como base pepino y tomate y podía incluir perejil, limón, aceite de oliva y sal.
“La comíamos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Mi madre la preparaba sin parar”, recordó la actriz.
El dato también muestra cómo determinadas costumbres alimentarias pueden quedar vinculadas a recuerdos familiares y mantenerse con el paso del tiempo. En el caso de Portman, aquella preparación continúa siendo una de sus elecciones para los días de temperaturas elevadas.
Frescura y variedad en la alimentación
El pepino y el tomate son alimentos que pueden incorporarse fácilmente a diferentes comidas y que aportan variedad a la alimentación cotidiana. Su combinación también permite preparar platos sin procesos de cocción complejos.
El pepino se caracteriza por su elevado contenido de agua y bajo aporte calórico, mientras que el tomate aporta nutrientes como vitamina C y otros compuestos presentes naturalmente en este vegetal.
A esto se suma el aceite de oliva, utilizado en pequeñas cantidades como parte del aderezo. La combinación de diferentes alimentos permite construir preparaciones simples sin necesidad de recurrir a una larga lista de ingredientes.
El bienestar también está en los hábitos
El relato de Portman permite poner la mirada en un aspecto más amplio de la alimentación: la construcción de hábitos sostenibles a partir de elecciones sencillas.
No se trata necesariamente de modificar toda la alimentación de un día para otro, sino de incorporar progresivamente alimentos variados y preparaciones que puedan sostenerse dentro de la rutina. Las verduras y frutas, por ejemplo, forman parte de las recomendaciones generales para una alimentación equilibrada.
Durante los meses de temperaturas altas, además, las preparaciones frescas pueden resultar una alternativa práctica para quienes prefieren comidas más livianas.
Una elección que nació en la infancia
Portman también recordó que esta preparación era prácticamente una constante en su hogar. “Es como si fuera lo único que comemos, en cada comida”, contó al describir aquella costumbre familiar.
El vínculo entre alimentación y recuerdos de infancia aparece así como otro elemento de su relato. Una comida sencilla terminó convirtiéndose en una elección que la actriz conserva décadas después.
Su experiencia muestra que el bienestar cotidiano también puede estar relacionado con pequeñas costumbres que se incorporan desde temprano y que, con el tiempo, pueden transformarse en parte de la rutina personal.