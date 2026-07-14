El Philodendron selloum, también conocido como filodendro arbóreo, se convirtió en una de las plantas de interior más elegidas por quienes buscan sumar naturaleza a la decoración. Su imponente follaje y su fácil mantenimiento explican el creciente interés que despierta entre aficionados y expertos.
La planta de hojas gigantes que transforma cualquier ambiente
Ideal para ambientes minimalistas o bohemios, el Philodendron selloum destaca por su gran tamaño y su capacidad de transformar cualquier espacio. Todos los detalles.
Originario de las selvas tropicales de Sudamérica, este ejemplar destaca por sus grandes hojas verdes, profundamente recortadas. Su aspecto exótico aporta frescura y personalidad a cualquier ambiente, desde una sala de estar hasta una oficina.
En los últimos años, la tendencia de incorporar plantas al diseño de interiores impulsó la popularidad de esta especie. Además de su valor ornamental, ayuda a crear espacios más cálidos y acogedores, en línea con los estilos decorativos actuales.
Transforma los espacios
El Philodendron selloum pertenece a una familia de plantas reconocida por su capacidad para adaptarse al cultivo en interiores. Con buena luz indirecta puede desarrollarse durante muchos años sin presentar grandes dificultades.
En exterior puede alcanzar varios metros de altura. Sin embargo, dentro del hogar su crecimiento suele ser más moderado, lo que facilita su incorporación en distintos ambientes sin perder su impacto visual.
Sus hojas pueden superar los 50 centímetros de longitud. Su forma recortada genera un efecto selvático muy buscado por quienes desean una decoración inspirada en la naturaleza.
Esta especie combina especialmente bien con estilos minimalistas, escandinavos, industriales y bohemios. También es protagonista del concepto "urban jungle", que propone llenar los ambientes con vegetación.
Su presencia aporta sensación de frescura y amplitud. Incluso en espacios reducidos, una planta bien ubicada puede convertirse en el centro de atención sin necesidad de añadir más elementos decorativos.
Diversas investigaciones sobre diseño biofílico destacan que incorporar plantas favorece ambientes más agradables y confortables. Por eso cada vez más personas destinan un lugar especial para ellas dentro del hogar.
Cuidados básicos
Aunque es una planta resistente, algunos cuidados ayudan a mantener su follaje verde y vigoroso.
- Colocarla en un sitio con luz natural indirecta.
- Evitar la exposición prolongada al sol directo.
- Regar solo cuando el sustrato esté seco en la superficie.
- Utilizar una maceta con buen drenaje.
- Limpiar las hojas regularmente con un paño húmedo.
- Fertilizar durante primavera y verano.
- Mantener temperaturas entre 18 y 28 grados.
- Evitar corrientes de aire frío.
- Trasplantarla cada dos o tres años.
Una especie resistente que sigue ganando popularidad
Uno de los mayores atractivos del Philodendron selloum es su equilibrio entre belleza y facilidad de cuidado. No requiere demasiada experiencia para mantenerlo saludable.
Su crecimiento relativamente rápido permite observar nuevas hojas durante gran parte del año. Cada una aparece con un tamaño importante y contribuye a aumentar el volumen de la planta.
También posee una buena capacidad de adaptación. Aunque prefiere ambientes luminosos, puede desarrollarse en sectores con menor cantidad de luz, aunque crecerá más lentamente.
El gran tamaño de sus hojas ayuda a suavizar ambientes dominados por materiales como madera, cemento o metal. Esa combinación explica por qué decoradores lo incluyen con frecuencia en proyectos de interiorismo.
Como otros filodendros, contiene oxalato de calcio. Por ese motivo se recomienda mantenerlo fuera del alcance de niños pequeños y mascotas para evitar irritaciones en caso de ingestión.
Gracias a su estética tropical, su resistencia y su sencillo mantenimiento, el Philodendron selloum continúa consolidándose como una de las plantas de interior más buscadas. Su presencia transforma cualquier ambiente y aporta un toque natural que nunca pasa de moda.