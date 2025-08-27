Proyecto Pescado ganó el Prix Baron B 2025 y consagró a la pesca artesanal

Contenido realizado para Baron B
La iniciativa de Chapadmalal fue distinguida en la final del certamen por su propuesta que une cocineros y pescadores en torno a la sustentabilidad y la identidad del mar argentino.

El mar habló en la gran final del Prix Baron B – Édition Cuisine 2025. Entre copas, aplausos y emoción, Proyecto Pescado, la iniciativa que une cocineros con pescadores de Chapadmalal, se alzó con el primer puesto en la séptima edición del certamen.
Su propuesta, que busca visibilizar la pesca artesanal, diversificar el consumo de especies locales y fomentar prácticas sustentables, conmovió al jurado presidido por Mauro Colagreco. Con platos que narraron la riqueza del Atlántico y un compromiso social con las comunidades costeras, lograron convertir la cocina en un manifiesto de territorio, identidad y futuro.
Facundo Maroñas, Francisco Soldi, Elio Contreras y el pescador José “Pico” Villanueva, fundadores de Proyecto Pescado, insisten en que su propuesta nace de una premisa sencilla: compartir lo que disfrutan hacer, pescar y cocinar. Bajo esa lógica presentaron un plato bautizado “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, que combina técnicas de alta cocina con una narrativa vinculada al territorio.
El menú incluyó un besugo kogujime, de textura firme y sabor delicado, acompañado por una melaza elaborada a partir de espinas y cabezas, que intensificó el carácter marino del plato. A esa base se sumó un parfait de hígado, de cremosidad envolvente, y un estofado blanco de gírgolas, con notas terrosas que aportaron un contrapunto invernal.
El detalle final llegó con la sal de anchoas, que acentuó el registro mineral y potenció la identidad costera de la propuesta. El maridaje con Baron B Extra Brut completó el recorrido, aportando frescura y equilibrio para cerrar un plato pensado como una postal gastronómica del mar argentino en los meses fríos.
Fue la segunda participación del grupo. El año pasado habían llegado con un plato crudo —recordó Soldi— y en esta ocasión sumaron un encurtido en vinagre, siempre en línea con su idea de respetar la pureza de lo que pescan. En ese sentido, ambas presentaciones mantienen una coherencia que atraviesa la identidad de Proyecto Pescado.
Previo a conocerse el resultado del certamen, los cocineros destacaban la simpleza con la que transitaban la experiencia. “Tranquilos de que haya terminado toda la etapa previa, lo que sabemos hacer es pescar y cocinar y acá solo podíamos cocinar, y ya lo hicimos”, dijo Soldi. En la misma línea, Maroñas subrayó la esencia del grupo: “Nuestro proyecto está parado arriba del mar, por y para el mar. Poder traer un pescado, pescado por nosotros y de nuestra región, y que lo estén comiendo hoy en el Four Seasons gente de todo el país, ya es un lujo”.
Destacar la producción y el trabajo local es pilar fundamental para ellos y así lo demuestran en cada uno de sus platos. Hoy, ganadores del Prix Baron B - Édition Cuisine 2025 los fortalece en la escena gastronómica nacional. “Este premio nos ayuda a dar visibilidad a nuestro mar, a la forma que tenemos de pescar y queremos tratar de contagiar y que más personas puedan hacer lo que hacemos nosotros”, agregó Contreras.
El Prix Baron B – Édition Cuisine se ha consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos de la gastronomía argentina, con una visión que trasciende el plato para premiar proyectos que combinan excelencia, identidad territorial y compromiso ambiental. En esta séptima edición llegaron a la final tres propuestas con fuerte impronta regional, evaluadas por un jurado de lujo encabezado por el chef Mauro Colagreco, acompañado por Pablo Rivero, Daniela Soto-Innes y Gonzalo Aramburu.
Dos proyectos de la provincia de Santa Fe también llegaron a la final:
Hambriento Cocina, de Rosario, creado por Virginia Rosa y Gustavo Martínez , presentó un plato homenaje al chupín ribereño: “Boga del Paraná, memoria de chupín”, con técnicas modernas, sabores del río y productos locales.
Margot, de la ciudad de Santa Fe, liderado por Agustín Baragiola , llevó a la final su plato “Armado, melena de león y espirulina”, con pescado de río, hongos cultivados y fermentos caseros, una síntesis de tradición y vanguardia.
Ambos proyectos recibieron un corcho bañado en plata y $1.500.000 como premio.
Tanto el certamen como el jurado resaltan el crecimiento de la gastronomía argentina y la fuerza de los proyectos finalistas. Mauro Colagreco, chef argentino con ocho estrellas Michelin, habló de la emoción que le genera ver cómo la cocina nacional se expande y gana identidad en cada rincón del país. Subrayó que el Prix Baron B busca precisamente eso: “Federalizar la gastronomía nacional, demostrar y poner en valor esos proyectos que se desarrollan en los cuatro puntos cardinales del país”.
Pablo Rivero, empresario gastronómico y sommelier distinguido como el “Mejor del Mundo” en 2024, remarcó que fue “la edición más pareja y de mayor nivel en la que me tocó participar”. Para él, todos los proyectos mostraron búsquedas profundas, pero Proyecto Pescado terminó destacándose “por los valores que transmite y por la ejecución en la final”.
Rivero sostuvo que el premio no se limita a un plato, sino que reconoce un modo de trabajar con sentido comunitario y territorial. En ese sentido, Colagreco también destacó que la gastronomía argentina tiene todavía un enorme potencial por explorar y que este es un momento propicio para demostrarlo en el plano internacional. Ambos coincidieron que proyectos como el de Chapadmalal ayudan a consolidar ese camino, porque combinan técnica, identidad y un fuerte compromiso con el entorno.
Por eso, el premio consagra a Proyecto Pescado como un ejemplo de cómo la cocina puede ser motor de cambio, vinculando identidad cultural, respeto ambiental y desarrollo comunitario.
