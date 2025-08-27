Margot dejó a la cocina santafesina en lo más alto de la gastronomía nacional

La cocina santafesina fue protagonista en uno de los escenarios más importantes de la gastronomía argentina. En la séptima edición del Prix Baron B – Édition Cuisine, celebrada en el Four Seasons de Buenos Aires, el restaurante Margot estuvo entre los tres mejores proyectos que llegaron a la definición del certamen.
El proyecto liderado por el chef Agustín Baragiola, nacido en una casona de barrio Guadalupe, se consolidó como referente de una nueva generación de cocineros que apuestan por el producto local, la innovación y la conexión con el territorio. Su propuesta conjuga fermentos propios, huerta agroecológica, rescate de insumos regionales y un relato culinario que interpreta con sensibilidad la identidad del río.
El santafesino, Agustín Baragiola junto al plato presentado por Margot; “Armado, Melena de León & Espirulina”
En la gran final, Margot presentó “Armado, Melena de León & Espirulina”: una terrina de armado ahumado con leña de aromito, enriquecida con espirulina y el corazón del hongo melena de león, marinada en su propio garum. La propuesta se acompañó con vegetales en conserva y hojas frescas de la huerta, logrando un balance entre técnica, identidad local y frescura. El maridaje con Baron B Brut Nature potenció la elegancia de un plato que llevó la cocina santafesina a lo más alto del certamen.
Previo a la presentación del plato, Baragiola sorprendió a los invitados con un gesto que resume la filosofía de Margot: “somos lo que comemos”. Cada asistente recibió un presente con melena de león y espirulina, utilizada en la preparación, para que pudieran llevarlo a sus propias cocinas y experimentar con ingredientes que no solo forman parte de la propuesta gastronómica, sino que también buscan mejorar la alimentación cotidiana.
Compartir la final con proyectos de Chapadmalal y Rosario significó para Margot el reconocimiento nacional de una cocina que, desde Santa Fe, logró situarse en el mapa gastronómico de la excelencia. La selección del jurado —integrado por Mauro Colagreco, Pablo Rivero, Daniela Soto-Innes y Gonzalo Aramburu— fue un espaldarazo a la calidad y al potencial de una propuesta que trasciende el plato para poner en valor la cultura litoraleña.
El jurado de excelencia junto a los finalistas en la 7ma Edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine”
Sobre la experiencia, Agustín Baragiola remarcó: “Ya es un triunfo haber podido participar de esta terna finalista. Siete veces, siete intentos y por fin logramos traer nuestra cocina, la de nuestra región, la de Santa Fe, a lo mejor de Buenos Aires y del país”.
Más allá del resultado, llegar a la gran final del Prix Baron B – Édition Cuisine representa un hito para la ciudad de Santa Fe y un orgullo para la comunidad gastronómica local. Margot demostró que la cocina santafesina tiene identidad propia, capacidad de innovación y una voz cada vez más fuerte en la escena nacional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.