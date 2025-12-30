#HOY:

Resetear las emociones: cómo empezar el año con liviandad mental y claridad interna

Desde la psicología y la neurociencia emocional, se sabe que el cerebro necesita cierres para poder iniciar nuevos ciclos.

Hacer una pausa consciente puede ser tan importante como fijar nuevas metas.
 10:18
Por: 

Por Verónica Dobronich

El inicio de un nuevo año suele venir cargado de listas, propósitos y expectativas. Cambia el calendario, se renuevan las agendas y aparecen las metas. Sin embargo, hay algo que muchas veces queda afuera de ese ritual de comienzo: el estado emocional con el que arrancamos.

No siempre empezamos el año descansados. A veces llegamos cansados, saturados, con emociones acumuladas que no tuvieron espacio durante el año anterior. Y ahí aparece una confusión frecuente: creer que descansar es lo mismo que resetear. Dormir más o tomarse unos días no necesariamente ordena lo que sentimos.

Resetear emocionalmente implica detenerse a revisar. ¿Qué emociones traigo del año que terminó? ¿Cuáles necesito soltar? ¿Qué aprendí de lo que me dolió, me frustró o me desafió? Sin ese proceso, el año nuevo se construye sobre una base emocional vieja.

Iniciar el año con claridad interna permite avanzar con mayor coherencia personal.

El reseteo emocional no requiere grandes decisiones ni retiros extensos. Puede comenzar con pequeñas pausas conscientes: escribir lo que ya no quiero cargar, reconocer límites que fueron cruzados, agradecer lo que sí funcionó y permitirme elegir con más intención cómo quiero sentirme.

Empezar el año con liviandad no significa estar feliz todo el tiempo. Significa estar más alineados con nosotros mismos. A veces, el mejor comienzo no es acelerar, sino ordenar por dentro antes de volver a avanzar.

Registrar lo vivido ayuda a ordenar pensamientos y aliviar la carga emocional.Registrar lo vivido ayuda a ordenar pensamientos y aliviar la carga emocional.

Desde la psicología y la neurociencia emocional, se sabe que el cerebro necesita cierres para poder iniciar nuevos ciclos. Una práctica simple de reseteo es dedicar unos minutos a responder tres preguntas por escrito: qué dejo atrás, qué me llevo como aprendizaje y qué necesito priorizar emocionalmente este año. Nombrar lo vivido ayuda a soltarlo y libera carga mental.

