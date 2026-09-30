El ritual del huevo, también conocido como limpia con huevo o pasada del huevo, es una práctica tradicional que continúa vigente en distintas regiones de América Latina.
Ritual del huevo: cómo hacer una limpieza paso a paso y qué significa
La práctica forma parte de distintas creencias populares y se realiza mediante un procedimiento simbólico en el que se observa el contenido colocado dentro de un recipiente con agua.
La costumbre está vinculada con diferentes creencias populares y suele realizarse con el objetivo de efectuar una limpieza simbólica. Quienes recurren a esta práctica la relacionan con la eliminación de las llamadas energías negativas, el malestar o determinadas influencias que pueden afectar a una persona.
La ceremonia consiste, en líneas generales, en pasar el huevo por distintas partes del cuerpo y, posteriormente, colocarlo en un vaso con agua para observar su aspecto.
Cómo se realiza la limpia con huevo
No existe una única forma de llevar adelante el ritual. Los pasos pueden cambiar según la región, las tradiciones familiares o las creencias de quien lo practica.
En términos generales, la práctica suele incluir:
- Pasar el huevo por diferentes zonas del cuerpo.
- Realizar el procedimiento mientras se mantiene una intención o se recita una oración.
- Romper el huevo y colocar su contenido en un vaso con agua.
- Observar la forma que adquieren la clara y la yema.
- Interpretar posteriormente las figuras o cambios que aparecen en el recipiente.
La parte final es fundamental dentro de la tradición, ya que quienes realizan la práctica suelen atribuir diferentes significados a las formas que aparecen en el agua.
Qué significa lo que aparece en el vaso
Dentro de las creencias populares, las características que presenta el huevo después de la limpieza pueden recibir distintas interpretaciones.
La aparición de burbujas, filamentos de clara, formas alrededor de la yema o determinadas figuras puede asociarse, según estas tradiciones, con cansancio, preocupaciones, estrés o situaciones consideradas negativas.
También existen interpretaciones relacionadas con el llamado mal de ojo, la envidia o las dificultades que una persona estaría atravesando.
Sin embargo, estos significados forman parte de la tradición popular y pueden variar considerablemente. No existe una interpretación única para cada forma que pueda aparecer durante el procedimiento.
Una práctica transmitida entre generaciones
La limpia con huevo forma parte de distintas tradiciones culturales y, en muchos casos, se transmite de una generación a otra.
Para quienes creen en este tipo de prácticas, el ritual puede representar un momento de introspección, tranquilidad o búsqueda de bienestar.
Desde una mirada cultural, también puede entenderse como una práctica simbólica en la que el huevo, el agua y determinados gestos adquieren un significado particular.
La apariencia de la clara y la yema, por otra parte, puede cambiar por factores físicos propios del huevo y del agua. Por eso, las interpretaciones que se hacen durante el ritual no deben considerarse diagnósticos médicos.
La práctica puede formar parte de una tradición o una creencia personal, pero no reemplaza la consulta con profesionales de la salud ante la presencia de síntomas o problemas médicos.