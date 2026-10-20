La próxima temporada trae propuestas que combinan luminosidad, calidez y matices cobrizos. Desde el rubio extra claro inspirado en los años 90 hasta las mezclas de miel y jengibre, estas alternativas permiten renovar el color del pelo con estilos que van de lo clásico a lo más audaz.
Rubios tendencia primavera-verano 2026-2027: tres tonos para renovar el look
Desde las versiones más claras hasta las mezclas con reflejos cobrizos y dorados, estas propuestas aportan luminosidad y calidez al cabello, con alternativas para distintos estilos.
1. Rubio extra claro
El rubio extra claro recupera una estética inspirada en figuras como Marilyn Monroe y las supermodelos de los años 90. Su principal atractivo es la luminosidad, que convierte al cabello en protagonista y permite lograr un cambio de imagen marcado.
Entre sus características principales se encuentran:
- Tono muy claro: se destaca por su apariencia luminosa y su estética clásica.
- Inspiración noventosa: retoma un estilo asociado a referentes de la moda y la belleza de esa década.
- Efecto visual: puede destacar las facciones y aportar protagonismo al pelo.
- Mantenimiento: requiere cuidados específicos para conservar el color y proteger la fibra capilar, especialmente si necesita una decoloración intensa.
Esta opción es ideal para quienes buscan una transformación notoria. Antes de elegirla, conviene evaluar el estado del cabello y consultar con un profesional para determinar el proceso de aclaración más adecuado.
2. Jengibre claro
El jengibre claro se presenta como una alternativa para quienes quieren acercarse al universo de los pelirrojos sin optar por un tono demasiado intenso. La mezcla de una base rubia con reflejos cobrizos genera un resultado cálido, luminoso y con personalidad.
Sus principales características son:
- Matices cobrizos: aportan calidez y diferencian este color de los rubios tradicionales.
- Apariencia luminosa: combina la suavidad del rubio con la intensidad de los reflejos rojizos.
- Versatilidad: permite graduar la intensidad del cobrizo según el resultado buscado.
- Cuidados del color: necesita productos adecuados para cabello teñido para ayudar a conservar los reflejos entre visitas a la peluquería.
El jengibre claro es una opción para quienes desean renovar su imagen con un tono diferente, pero sin alejarse por completo de los colores rubios.
3. Honey ginger blonde
El honey ginger blonde combina matices miel, dorados y cobrizos para crear un rubio cálido y con profundidad. Esta propuesta permite aclarar el cabello sin llegar necesariamente a los tonos extra claros, por lo que también puede adaptarse a quienes prefieren una transición más sutil.
Entre sus principales características se destacan:
- Mezcla de tonalidades: integra reflejos miel, dorados y cobrizos en un mismo color.
- Profundidad visual: la combinación de matices genera movimiento y dimensión.
- Resultado cálido: se diferencia de los rubios fríos y ceniza.
- Adaptabilidad: la intensidad de los reflejos puede ajustarse según la base natural y el efecto deseado.
Esta alternativa se distingue por su equilibrio entre los tonos dorados y rojizos. Para mantener su brillo y luminosidad, es importante utilizar productos específicos para cabello teñido y reducir el uso excesivo de herramientas de calor.
Así, la primavera-verano 2026-2027 presenta opciones para distintos estilos: desde quienes prefieren un rubio clásico y llamativo hasta quienes buscan un color cálido, con reflejos que aporten profundidad y un cambio más gradual.