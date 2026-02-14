San Valentín bajo la lupa: "El amor romántico es un diseño estructurado para el fracaso"
En una entrevista exclusiva con El Litoral, la reconocida psicoterapeuta desmantela los mitos de la "media naranja", cuestiona los celos como "patología" y propone la "soltería mental" como la verdadera clave para un vínculo sano.
Referente indiscutida: Nilda Chiaraviglio combina 20 años de experiencia clínica con una comunidad de 4 millones de seguidores, desafiando con romper los mitos del romance tradicional.
Llega el 14 de febrero y, con él, la presión social de las flores, las cenas a la luz de las velas y la promesa de una felicidad eterna garantizada por otro. Sin embargo, para la psicoterapueta Nilda Chiaraviglio, experta en relaciones y comunicación, esta celebración suele esconder una trampa peligrosa.
Lejos de la visión idílica de las películas, Chiaraviglio sostiene que el modelo tradicional de amor que consumimos es, en realidad, una receta directa hacia la frustración y la violencia simbólica.
En diálogo con El Litoral, la especialista desglosa por qué las parejas no "se encuentran" mágicamente, sino que se construyen con voluntad, autonomía y, sobre todo, abandonando la idea de que somos seres incompletos.
El mito de la "media naranja" y los cuatro paradigmas violentos
Para Chiaraviglio, el error de base radica en la concepción del amor como algo pasivo. "Lo que se está haciendo es creer que el amor es un sentimiento mágico que 'te pasa' y que el otro tiene la obligación de hacerte feliz", disparó de entrada. Según explica, este pensamiento mágico nos hace creer que somos una "media naranja" incompleta.
"Esto genera dependencia y expectativas inalcanzables que siempre terminan en frustración", afirmó Nilda. Además, fue tajante al señalar que el modelo romántico se sostiene sobre estructuras de poder: "Se estructura sobre cuatro paradigmas violentos: jerarquía (uno manda, otro obedece), confrontación (lucha de poder), competencia (quién da más) y exclusión (si no eres como yo quiero, te vas)".
Para la experta, festejar este día desde el control es un error: "Las parejas no se encuentran, se construyen. Celebrar el 14 de febrero desde el modelo romántico es celebrar la posesión y el control. El amor real es una conducta diaria, nunca una fecha en el calendario".
Los celos: ¿interés o "control panóptico"?
Uno de los puntos más críticos de la charla fue la resignificación de los celos, a los que Nilda define como una "patología de la certidumbre".Lejos de ser una muestra de afecto, los describe como una "enfermedad" nacida de la fantasía infantil de propiedad privada.
"Conviertes a tu pareja en una mascota cuando intentas vigilar sus pensamientos, sus likes, sus horarios y sus amistades para sentirte 'seguro'. Es una vigilancia policial que asfixia la libertad del otro para calmar tu propia inseguridad", explicó con dureza la especialista.
Por el contrario, el interés genuino debe convivir con la incertidumbre: "Aceptas que el otro es un ser humano libre, incierto e incontrolable. Si necesitas controlar para estar tranquilo, no es amor, es miedo y dependencia", agregó Chiaraviglio.
El deseo no sobrevive entre "muebles"
¿Cómo mantener la pasión cuando la rutina y la crianza de los hijos ganan terreno? La respuesta de Chiaraviglio es técnica y clara: separar los contratos. Según la especialista, el deseo sexual muere cuando tratamos al otro como algo seguro o se asumen roles de padres entre la pareja.
"El deseo sexual no sobrevive en el 'nido' porque el nido busca seguridad y parentesco, mientras que el erotismo busca riesgo, novedad y distancia", explicó. Su propuesta consiste en gestionar dos contratos paralelos:
Contrato de familia: para la logística, los hijos y el patrimonio (seguridad).
Contrato de Pareja Amoroso-Erótica: para la seducción y el juego (incertidumbre).
"Si dejas que la familia se coma a la pareja, te conviertes en una 'Sociedad Anónima' muy funcional, pero sin intimidad", advierte.
¿Es posible reparar una relación luego de una traición?
Infidelidad: ¿se puede reconstruir la "copa rota"?
Sobre la traición, Nilda Chiaraviglio no habla ni más ni menos que con realismo puro: la psicoterapeuta comparó la confianza con una copa de cristal que, una vez rota, nunca vuelve a ser igual. "Esa relación que tenían murió. No se puede 'reparar' para volver a lo de antes, porque la inocencia se perdió", aseguró.
Si bien Chiaraviglio afirmó que es posible seguir con la pareja, advirtió que solo un pequeño porcentaje lo logra y no a través del "perdón y olvido", sino construyendo una relación totalmente nueva: "Requiere entender los motivos y significados de la traición, y generar nuevos acuerdos explícitos. Si intentas seguir sin cambiar el modelo que generó la infidelidad, volverá a pasar o vivirán en un infierno de reproches".
La "soltería mental" y la llave del cielo
Uno de los conceptos más disruptivos de su filosofía es la "soltería mental", que no es otra cosa que autonomía radical. "Significa que, aunque estés en pareja, sigues siendo responsable al 100% de tu propio bienestar. No dejas de ser un individuo para fundirte en el otro", comenta.
A esto le suma la herramienta de "la llave del cielo", un ejercicio para salir del victimismo que se basa en dos preguntas clave: ¿de quién es el problema? (del que lo siente) y ¿quién lo resuelve? (el que lo tiene). "Dejas de culpar al otro por lo que sientes y tomas la llave de tu propia jaula", sentencia.
Para quienes buscan un compañero este 14 de febrero, la clave es simple: dejar de lado la magia.
Filtros para este 14 de febrero
Finalmente, para quienes este 14 de febrero están en la búsqueda de un compañero, Chiaraviglio sugiere dejar de lado la "magia" y aplicar filtros gruesos. Propone tres preguntas innegociables basadas en la historia personal:
¿Qué nunca más permitiría? (Por ejemplo, violencia, deslealtad).
¿Qué nunca más haría yo? (Por ejemplo, convertirme en controladora o sumisa).
¿Cómo me destruyo estando en pareja? (Por ejemplo, abandonar sueños o amigos).
"Si conoces a alguien que te encanta pero activa uno de estos filtros, la respuesta es NEXT", concluyó de forma contundente. Para la experta, el éxito no reside en el azar, sino en la compatibilidad de valores, intereses y deseos, porque al final del día, las mariposas en el estómago no sostienen un proyecto de vida digno.
En un mundo que nos vende la posesión como afecto, la propuesta de Nilda Chiaraviglio es un llamado a la libertad. Quizás el mejor regalo de San Valentín no sea un objeto, sino la decisión de soltar el control y empezar a amar desde la propia plenitud.